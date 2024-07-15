В топе по многим показателям – что помогло белорусским медикам выйти на высокий уровень оказания услуг?

Беларусь отметила историческую дату – 30-летие института президентства. Мы живем в суверенной стране с сильным лидером, который буквально поднял страну с колен в 1990-е и затем продолжал делать все, чтобы каждый белорус чувствовал стабильность, безопасность, защищенность и уверенность в завтрашнем дне. О том, как развивалась столица за 30 лет, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Наша страна в топе по многим медицинским показателям – сохранение жизни и здоровья матери, и ребенка, по доступности медицинских услуг. Потому что в интернете очень много историй, сколько обходится часто за границей счета даже за рождение ребенка. Недавний пример женщины из Украины, которой пришлось заплатить за это 245 тысяч долларов. Она, правда, за это еще не заплатила, но вопрос стоит ребром. У нас можно получить квалифицированную помощь, высокотехнологичную абсолютно бесплатно. Как удалось нам к этому прийти, какие для этого возможности?