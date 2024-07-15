В топе по многим показателям – что помогло белорусским медикам выйти на высокий уровень оказания услуг?

Беларусь отметила историческую дату – 30-летие института президентства. Мы живем в суверенной стране с сильным лидером, который буквально поднял страну с колен в 1990-е и затем продолжал делать все, чтобы каждый белорус чувствовал стабильность, безопасность, защищенность и уверенность в завтрашнем дне. О том, как развивалась столица за 30 лет, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Наша страна в топе по многим медицинским показателям – сохранение жизни и здоровья матери, и ребенка, по доступности медицинских услуг. Потому что в интернете очень много историй, сколько обходится часто за границей счета даже за рождение ребенка. Недавний пример женщины из Украины, которой пришлось заплатить за это 245 тысяч долларов. Она, правда, за это еще не заплатила, но вопрос стоит ребром. У нас можно получить квалифицированную помощь, высокотехнологичную абсолютно бесплатно. Как удалось нам к этому прийти, какие для этого возможности?
Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Безусловно, огромное вложение, прежде всего, в подготовку кадров, материально-техническую базу и сохранение справедливой системы оказания медицинской помощи. Сегодня по той же трансплантологии Беларусь занимает 24 место в мире. Когда-то мы начинали, являясь практически аутсайдерами в данном направлении. Безусловно, огромное внимание уделяется онкологической помощи. Сегодня дорогостоящая химиотерапевтическая, таргетная терапия полностью обеспечивается государством. Это, конечно же, прежде всего, направлено на продолжение и сохранение жизни человека. Поэтому эти два столпа нашей системы здравоохранения – это доступность, качество, доступность в том числе дорогостоящих технологичных методов медицинской помощи, безусловно, позволяют говорить, что эта система обеспечивает качественную медицинскую помощь.
Безусловно, у нас есть недостатки, как в любой системе здравоохранения, их мы знаем, над ними работаем. Безусловно, каждый хотел бы, чтобы он, прежде всего, был спокоен за здоровье своих детей. За то, что его супруга, близкий человек родит в достойных условиях, и гарантированно будет жить младенец. То, что мама, папа или он сам, столкнувшись с тяжелейшим недугом, будет понимать, что в нашей стране будет сделано все необходимое для того, чтобы спасти эту жизнь.
Более 100 миллионов на выплату пособий. Какую поддержку оказывает государство уязвимым категориям граждан – подробнее здесь.