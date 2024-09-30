Около 420 тысяч минчан планируют привить от сезонных заболеваний

Обезопасить себя и окружающих. От сезонных заболеваний планируется привить около 420 тысяч минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Медики отмечают, что лучше вакцинироваться уже сейчас.

Это поможет укрепить иммунитет от вирусных заболеваний. В списке – наиболее уязвимые группы населения. В первую очередь это дети, а еще люди с хроническими заболеваниями, старше 65 лет, беременные женщины, медицинские и фармацевтические работники. По традиции в Минске будут работать мобильные группы, которые планируют посещать учебные заведения и трудовые коллективы для вакцинации без отрыва от работы или учебы.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Безусловно, имеется комплекс мероприятий, которые реализовываются. Это как и информационная работа, так и готовность учреждений амбулаторного, стационарного типа. Имеется достаточный запас медикаментов, коечного фонда, подключение кислорода. Имеются резервы специалистов для оказания медицинской помощи.

При этом медики отмечают, что сейчас следует напоминать про меры профилактики. По возможности стоит избегать многолюдных мест, обязательно нужно соблюдать гигиену рук, часто проветривать помещение.