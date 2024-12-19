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В Мингорисполкоме подвели итоги прошедшей пятилетки

19 декабря 2024 13:49
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За прошедшие пять лет позитивные изменения наблюдаются в основных показателях здоровья населения Минска: еще более доступными стали медицинские услуги, снизились летальность при злокачественных образованиях, уровень детской смертности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мингорисполкоме подвели итоги прошедшей пятилетки-2

Этой теме посвятили заседание Мингорисполкома, в котором участие приняла и председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Основная цель развития здравоохранения столицы: увеличение продолжительности жизни людей, а также численности населения. Для этого на постоянной основе проводится модернизация технологической отраслевой базы.

В Мингорисполкоме подвели итоги прошедшей пятилетки-4

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Введено 7 стационарных объектов, построено 3 новых поликлиники, 2 амбулатории. Ежегодно выделяются значительные средства на модернизацию здравоохранения. Только в этом году на модернизацию материально-технической базы было потрачено более 250 млн рублей. На сегодня в столице стабильные показатели младенческой, детской смертности, снижается смертность общая, лиц трудоспособного возраста. Весь комплекс услуг направлен на то, чтобы каждый житель столицы мог получить доступную качественную медицинскую помощь.

В Мингорисполкоме подвели итоги прошедшей пятилетки-6

Не менее важным остается вопрос улучшения кадрового состава, закрепляемости специалистов. Нехватка врачей в Минске ощутима. С целью улучшить ситуацию построено общежитие для медицинских работников более чем на тысячу мест, предоставляются арендные квартиры, в городе-спутнике Смолевичи возводятся многоквартирные дома. Как отмечают эксперты, в Минске увеличивается продолжительность жизни населения, что ведет к нагрузке на систему здравоохранения. Это общемировая тенденция. И на перспективу требуется создание медико-социальных учреждений (хосписов, больниц сестринского ухода), где смогут оказывать постоянную медицинскую поддержку тем, кто в ней нуждается.

# Медицина # Государственная политика в области здравоохранения # Игорь Юркевич

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