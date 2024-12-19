В Мингорисполкоме подвели итоги прошедшей пятилетки

За прошедшие пять лет позитивные изменения наблюдаются в основных показателях здоровья населения Минска: еще более доступными стали медицинские услуги, снизились летальность при злокачественных образованиях, уровень детской смертности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой теме посвятили заседание Мингорисполкома, в котором участие приняла и председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Основная цель развития здравоохранения столицы: увеличение продолжительности жизни людей, а также численности населения. Для этого на постоянной основе проводится модернизация технологической отраслевой базы.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Введено 7 стационарных объектов, построено 3 новых поликлиники, 2 амбулатории. Ежегодно выделяются значительные средства на модернизацию здравоохранения. Только в этом году на модернизацию материально-технической базы было потрачено более 250 млн рублей. На сегодня в столице стабильные показатели младенческой, детской смертности, снижается смертность общая, лиц трудоспособного возраста. Весь комплекс услуг направлен на то, чтобы каждый житель столицы мог получить доступную качественную медицинскую помощь.