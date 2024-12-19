В Мингорисполкоме подвели итоги прошедшей пятилетки
За прошедшие пять лет позитивные изменения наблюдаются в основных показателях здоровья населения Минска: еще более доступными стали медицинские услуги, снизились летальность при злокачественных образованиях, уровень детской смертности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этой теме посвятили заседание Мингорисполкома, в котором участие приняла и председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Основная цель развития здравоохранения столицы: увеличение продолжительности жизни людей, а также численности населения. Для этого на постоянной основе проводится модернизация технологической отраслевой базы.
Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Введено 7 стационарных объектов, построено 3 новых поликлиники, 2 амбулатории. Ежегодно выделяются значительные средства на модернизацию здравоохранения. Только в этом году на модернизацию материально-технической базы было потрачено более 250 млн рублей. На сегодня в столице стабильные показатели младенческой, детской смертности, снижается смертность общая, лиц трудоспособного возраста. Весь комплекс услуг направлен на то, чтобы каждый житель столицы мог получить доступную качественную медицинскую помощь.
Не менее важным остается вопрос улучшения кадрового состава, закрепляемости специалистов. Нехватка врачей в Минске ощутима. С целью улучшить ситуацию построено общежитие для медицинских работников более чем на тысячу мест, предоставляются арендные квартиры, в городе-спутнике Смолевичи возводятся многоквартирные дома. Как отмечают эксперты, в Минске увеличивается продолжительность жизни населения, что ведет к нагрузке на систему здравоохранения. Это общемировая тенденция. И на перспективу требуется создание медико-социальных учреждений (хосписов, больниц сестринского ухода), где смогут оказывать постоянную медицинскую поддержку тем, кто в ней нуждается.