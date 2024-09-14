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Игорь Юркевич: бренд белорусской медицины – это отношение к пациенту, и Минск здесь авангард

14 сентября 2024 18:35
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В 2023 году в Минске родились свыше 14 тысяч малышей. Кстати, самые популярные имена среди девочек – София, Ева, Анна. А вот мальчишек чаще всего называют – Михаил, Александр, Марк. Счастливое материнство. На это делают ставку и столичные врачи. Как развивается эта сфера, спросим у Игоря Юркевича. К выездной студии СТВ присоединился председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Викторович Юркевич.

Игорь Юркевич: бренд белорусской медицины – это отношение к пациенту, и Минск здесь авангард-2

Екатерина Забенько, СТВ:
Чем сегодня гордится наша медицина?

Игорь Юркевич: бренд белорусской медицины – это отношение к пациенту, и Минск здесь авангард-4

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
На сегодняшний день высокотехнологичная помощь, с одной стороны, бренд белорусской медицины, это ее доступность, это качество оказания медицинской помощи, это, безусловно, приоритет охраны материнства и детства, где каждая жизнь матери, каждая жизнь ребенка, они, безусловно, представляют высшую ценность. Огромное вложение в материально-техническую базу продолжает государство. Это позволяет развивать материально-техническую базу. На сегодняшний день строится четыре новых поликлиники в микрорайоне Восток, поликлиника в микрорайоне Лошица, две поликлиники в Минск-Мире. На сегодняшний день строится новая инфекционная клиника на Долгиновском тракте, строится новое здание наркоцентра.

Поликлиники в Московском районе, Первомайском районе проходят капитальные ремонт и реконструкцию. То есть только в следующем году столичное здравоохранение получит восемь новых объектов. Это не только материальная и техническая база, а качество, так называемый, на мой взгляд, бренд белорусской медицины – это, безусловно, отношение к пациенту. И столица, безусловно, здесь авангард, и это не только в трансплантологии, это кардиохирургия, это онкологическая помощь, это служба интервенционной кардиологии. То есть огромное количество направлений, которые в столице динамично развиваются и которым государство, и столичное здравоохранение, и столичные власти уделяют огромное внимание.

Подробности в интервью.

# Екатерина Забенько # Игорь Юркевич # Здравоохранение Беларуси # Медицина

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