Игорь Юркевич: бренд белорусской медицины – это отношение к пациенту, и Минск здесь авангард

В 2023 году в Минске родились свыше 14 тысяч малышей. Кстати, самые популярные имена среди девочек – София, Ева, Анна. А вот мальчишек чаще всего называют – Михаил, Александр, Марк. Счастливое материнство. На это делают ставку и столичные врачи. Как развивается эта сфера, спросим у Игоря Юркевича. К выездной студии СТВ присоединился председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Викторович Юркевич.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

На сегодняшний день высокотехнологичная помощь, с одной стороны, бренд белорусской медицины, это ее доступность, это качество оказания медицинской помощи, это, безусловно, приоритет охраны материнства и детства, где каждая жизнь матери, каждая жизнь ребенка, они, безусловно, представляют высшую ценность. Огромное вложение в материально-техническую базу продолжает государство. Это позволяет развивать материально-техническую базу. На сегодняшний день строится четыре новых поликлиники в микрорайоне Восток, поликлиника в микрорайоне Лошица, две поликлиники в Минск-Мире. На сегодняшний день строится новая инфекционная клиника на Долгиновском тракте, строится новое здание наркоцентра.

Поликлиники в Московском районе, Первомайском районе проходят капитальные ремонт и реконструкцию. То есть только в следующем году столичное здравоохранение получит восемь новых объектов. Это не только материальная и техническая база, а качество, так называемый, на мой взгляд, бренд белорусской медицины – это, безусловно, отношение к пациенту. И столица, безусловно, здесь авангард, и это не только в трансплантологии, это кардиохирургия, это онкологическая помощь, это служба интервенционной кардиологии. То есть огромное количество направлений, которые в столице динамично развиваются и которым государство, и столичное здравоохранение, и столичные власти уделяют огромное внимание.