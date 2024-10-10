Как действовать в случае глобальных катастроф, обсудят на Международном медицинском форуме в Минске

В Минске стартовал международный медицинский форум, который объединил 2 тысячи специалистов. Уже традиционно, на площадке презентуют новейшие технологии и методы лечения, проводятся лекции и семинары ведущих специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Юркевич, председателем комитета по здравоохранению Мингорисполкома: Безусловно, от качества оказания медицинской помощи в столице, будет зависеть качество оказания помощи в стране и, в том числе, в регионах Беларуси. На форуме собрались специалисты зарубежные, которые поделятся своим уникальным опытом с нашими специалистами.

На форуме обсудят современные методы хирургии, стоматологии, урологии, педиатрии и не только. На секции «Экстренная медицина» впервые расскажут, как действовать в случае глобальных катастроф.

Ольга Светлицкая, главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи, доктор медицинских наук:

У нас необычная секция в этом году, мы учли все угрозы, которые стоят перед страной, в плане военных угроз, политических, которые могут произойти как в мирное, так и неспокойное время. Мы пригласили неординарных спикеров, даже спикера из Белгорода, которые помогут подготовить наших специалистов.

Форум будет проходить два дня. Работа запланирована в 10 секциях, на них выступят как белорусские, так и иностранные специалисты.