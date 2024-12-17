Белорусская реакция на ковид была верной! Правда о коронавирусе – спустя пять лет

Вся правда о ковиде спустя пять лет после начала пандемийной истерии. Международное медицинское сообщество не нашло статистической разницы по смертности населения в странах, где вводилась полная изоляция, и где, напротив, не было локдауна.

В США тотальная изоляция признана неэффективной мерой. Более того, в странах, которые пошли таким путем, это обернулось катастрофой для экономики. Многие из них до сих пор ощущают последствия коронавирусной паники. Время показало, что белорусский подход и реакция на ковид были верными. Мы сконцентрировали силы на заблаговременной подготовке к эпидемии и оперативном анализе обстановки: как быстро развивается заболевание, какие изменения появляются от штамма к штамму.

К моменту, когда ковид набрал обороты – всего было в достатке: средств индивидуальной защиты, кислородных точек и оборудования. Кроме того, были перепрофилированы корпуса и – по мере необходимости – целые отделения учреждений здравоохранения. Первой клиникой, где была создана так называемая красная зона, которую посетил и Президент, была 6-я городская клиническая больница в Минске. Тогда, как отмечают специалисты, сложнее всего приходилось врачам смежных специальностей, не инфекционистам. Многому им приходилось учиться на ходу, тем не менее показательно, что лечили не только пациентов с ковид, но оказывали и плановую помощь.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Подход, который был выбран главой нашего государства и одобрен, это решение у меня вызвало удивление. Даже привезите Президента в шестую клинику… Погруженность в тематику, именно владение ситуацией, владение подходом. Видел компьютерные томограммы, которые мы рассматривали в приемном покое. Показывал матовые стекла – пресловутый симптом воспалительного процесса. И я понимал, что человек глубоко погружен в тему. Где-то в начале, безусловно, имелось чувство опасения, у кого-то даже и страх, где-то чувствовали, что этот опыт предстоит пройти, но вместе с тем – какой он будет. Это прежде всего было важно с точки зрения моральной поддержки. Сам факт нахождения в красной зоне, действительно искренне мы видели, как поддерживаются пациенты, медицинские работники, и это действительно поднимало дух пациентов и медицинских работников – мы не одни, за нами стоит практически целая страна. Серьезной была и материальная поддержка сотрудников здравоохранения, кто работал в красных зонах. Так, государство выстроило эффективную систему оказания помощи в критический период. Более того, успешно организовало профилактику, в частности вакцинацию населения. Что позволило снизить заболеваемость инфекцией ковид-19 в последующие «волны».

Продолжая тему локдаунов, на которые понадеялось большинство государств мира – подход оказался не только неэффективным, но даже разрушительным. Стал первопричиной глобального экономического кризиса. По данным Всемирного банка, мировой ВВП уменьшился на 3,2 %. Для сравнения – после финансового кризиса в 2009-м снижение составило всего 1,3 %. В развитых странах, где ограничения на передвижение соблюдались жестко, пострадала внешняя торговля. В развивающихся государствах наблюдался рост безработицы. Белорусский подход оправдался и с точки зрения реального сектора экономики: мы не останавливали производства.