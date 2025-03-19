6 объектов здравоохранения введут в эксплуатацию в Минске в 2025-м

Сразу шесть значимых объектов здравоохранения введут в эксплуатацию в 2025 году в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сразу шесть значимых объектов здравоохранения введут в эксплуатацию в 2025 году в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это взрослая и детская поликлиники в микрорайоне Минск-Мир, еще одно учреждение строится в поселке Восточный. Кроме того, современная детская поликлиника начнет обслуживать юных жителей микрорайона Лошица-9, а у здания 13-й городской поликлиники откроется пристройка. Такая информация прозвучала на итоговом заседании коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Обсуждался и кадровый вопрос.
В столице средняя зарплата врача за 2024-й год составила свыше 3 000 рублей, а другого медицинского персонала – более 2 000. Для обеспечения притока кадров в медколледжах увеличен целевой набор учащихся. Работникам сферы здравоохранения предоставляется арендное жилье и места в общежитиях.
Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Идет проектирование. Мы сейчас приступим к строительству нового общежития на 1 200 мест для медицинских работников столицы. Все это должно создавать благоприятную, прежде всего, социальную среду для медицинского работника и для жителя нашей любимой столицы. Задачи очень простые – улучшение качества жизни и повышение здоровья минчан, нашего любимого города.
Кроме того, в Минске интенсивно обновляется медицинская техника и оборудование. В 2025 году на их закупку потратят около 60 миллионов рублей.