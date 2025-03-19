6 объектов здравоохранения введут в эксплуатацию в Минске в 2025-м

Сразу шесть значимых объектов здравоохранения введут в эксплуатацию в 2025 году в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это взрослая и детская поликлиники в микрорайоне Минск-Мир, еще одно учреждение строится в поселке Восточный. Кроме того, современная детская поликлиника начнет обслуживать юных жителей микрорайона Лошица-9, а у здания 13-й городской поликлиники откроется пристройка. Такая информация прозвучала на итоговом заседании коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Обсуждался и кадровый вопрос.

В столице средняя зарплата врача за 2024-й год составила свыше 3 000 рублей, а другого медицинского персонала – более 2 000. Для обеспечения притока кадров в медколледжах увеличен целевой набор учащихся. Работникам сферы здравоохранения предоставляется арендное жилье и места в общежитиях.