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6 объектов здравоохранения введут в эксплуатацию в Минске в 2025-м

19 марта 2025 10:52
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Сразу шесть значимых объектов здравоохранения введут в эксплуатацию в 2025 году в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 объектов здравоохранения введут в эксплуатацию в Минске в 2025-м-2

Это взрослая и детская поликлиники в микрорайоне Минск-Мир, еще одно учреждение строится в поселке Восточный. Кроме того, современная детская поликлиника начнет обслуживать юных жителей микрорайона Лошица-9, а у здания 13-й городской поликлиники откроется пристройка. Такая информация прозвучала на итоговом заседании коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Обсуждался и кадровый вопрос. 

В столице средняя зарплата врача за 2024-й год составила свыше 3 000 рублей, а другого медицинского персонала – более 2 000. Для обеспечения притока кадров в медколледжах увеличен целевой набор учащихся. Работникам сферы здравоохранения предоставляется арендное жилье и места в общежитиях.

6 объектов здравоохранения введут в эксплуатацию в Минске в 2025-м-4

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Идет проектирование. Мы сейчас приступим к строительству нового общежития на 1 200 мест для медицинских работников столицы. Все это должно создавать благоприятную, прежде всего, социальную среду для медицинского работника и для жителя нашей любимой столицы. Задачи очень простые – улучшение качества жизни и повышение здоровья минчан, нашего любимого города.

Кроме того, в Минске интенсивно обновляется медицинская техника и оборудование. В 2025 году на их закупку потратят около 60 миллионов рублей.

# Здравоохранение Беларуси # Игорь Юркевич # Социальная инфраструктура # Учреждения здравоохранения

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