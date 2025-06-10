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Новости по тегу #Игорь Шамаль

Лучших медиков Минской области чествовали в столице
10 июня 2025 15:19

Лучших медиков Минской области чествовали в столице

В Минской области подвели итоги работы сферы здравоохранения
10 марта 2025 13:59

В Минской области подвели итоги работы сферы здравоохранения

В Минской области закупят более 100 единиц нового медоборудования в 2025-м
10 декабря 2024 14:44

В Минской области закупят более 100 единиц нового медоборудования в 2025-м

Кабинет компьютерной томографии открыли в агрогородке Атолино
05 ноября 2024 07:45

Кабинет компьютерной томографии открыли в агрогородке Атолино

«Современные, комфортные, экономичные». 50 машин пополнили автопарк медучреждений Минской области
12 сентября 2023 15:32

«Современные, комфортные, экономичные». 50 машин пополнили автопарк медучреждений Минской области

Они служат во имя жизни! Более 50 врачей и медперсонал наградили в Минске
15 июня 2023 15:46

Они служат во имя жизни! Более 50 врачей и медперсонал наградили в Минске

Бесплатно – через 2 месяца, а платно – на следующий день. Почему возникают очереди на медобследования?
05 июня 2023 19:15

Бесплатно – через 2 месяца, а платно – на следующий день. Почему возникают очереди на медобследования?

«На ставку и три дежурства я зарабатываю 2 тысячи белорусских рублей». Сколько получает врач в районной больнице?
05 июня 2023 19:06

«На ставку и три дежурства я зарабатываю 2 тысячи белорусских рублей». Сколько получает врач в районной больнице?

Зарплата, квартира, торговый центр. За какие «плюшки» молодые специалисты поедут в районы?
05 июня 2023 18:32

Зарплата, квартира, торговый центр. За какие «плюшки» молодые специалисты поедут в районы?

Несвиж или столица? Вот что молодая специалистка думает о первой работе
05 июня 2023 18:13

Несвиж или столица? Вот что молодая специалистка думает о первой работе

Минская область – самая необеспеченная практикующими медиками. Почему там не хватает врачей?
05 июня 2023 16:26

Минская область – самая необеспеченная практикующими медиками. Почему там не хватает врачей?

Медоборудование купили, а установить некуда. Почему так случилось в Минской области? Ответил Игорь Шамаль
05 июня 2023 16:08

Медоборудование купили, а установить некуда. Почему так случилось в Минской области? Ответил Игорь Шамаль