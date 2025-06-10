Новости по тегу #Игорь Шамаль

Заслуженные награды получили 70 медиков – это врачи, фельдшеры, медсестры и другие специалисты, кто ежедневно спасает жизни.
Свыше 200 миллионов рублей на развитие материально-технической базы медучреждений центрального региона направлено в 2024 году.
Центральный регион первый в стране внедрил работу передвижных и модульных ФАПов, где оказывают первичную медпомощь: от вакцинации и диспансеризации до стоматологических услуг.
В перспективе здесь появится и современная биохимическая лаборатория.
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