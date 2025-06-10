Лучших медиков Минской области чествовали в столице

Они стоят на страже нашего здоровья. В столице чествовали лучших работников здравоохранения Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Заслуженные награды получили 70 медиков – это врачи, фельдшеры, медсестры и другие специалисты, кто ежедневно спасает жизни. В их адрес прозвучали глубокие слова признательности за преданность делу, самоотверженность и высокий профессионализм.

Алексей Александров, главный врач Минского областного клинического центра психиатрии и наркологии: В медицине я 25 лет, закончил Витебский медицинский университет и уже 15 лет работаю в организации Минской области. С коллегами из районов, из областных организаций всегда работать легко. Это благодаря поддержке нашего главного управления и, конечно, нашего профсоюза медицинских работников.

Игорь Шамаль, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

Минская область была одна из передовиков применения передвижных форм оказания медицинской помощи. Мы это направление продвигаем. У нас на сегодня работает 28 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. В прошлом году мы внедрили передвижной томографический комплекс. Он сейчас работает эффективно в Пуховичском районе.

В Минской области медицина активно развивается. В 2025 году запланировано введение в эксплуатацию поликлиники в деревне Копище. Строится поликлиника и в Заславле, а также Фаниполе.