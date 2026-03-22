Акции памяти и митинги проходят во всех уголках Беларуси
Акции памяти и митинги сегодня проходят во всех уголках Беларуси. Ведь сестер Хатыни в стране (тех, что были сожжены в годы Великой Отечественной войны фашистскими карателями) – 290. Одна из них – деревня Зиняки в Щучинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В январе 1944 года гитлеровцы сожгли ее дотла, убили 484 человека, в том числе детей. На месте трагедии находится мемориальный комплекс. Именно он стал местом притяжения жителей района. Люди приходят, чтобы отдать дань памяти тем, кто стал жертвой нацистов. В одном строю: представили власти, организаций и предприятий, школьники и студенты.
Галина Буро, корреспондент:
С чувством боли. Разве можно относиться иначе, когда видишь мемориальные плиты с именами ни в чем не повинных людей, а в центре комплекса скульптура матери с только что родившимся младенцем на руках, охваченная огнем? Композиция основана на реальных событиях. Сожженная вместе с жителями в 1944 году деревня Зиняки сегодня стала местом притяжения для патриотического автопробега.
В мемориальный комплекс приехали молодежь, представители организации, неравнодушные жители, чтобы принять участие в митинге-реквиеме. Возлагают цветы, едва сдерживая слезы, и скорбно застывают в минуте молчания. На священном месте молодые прокуроры принесли присягу.
Алина Яроцкая, помощник прокурора Слонимского района:
Сегодня я произнесла самые важные слова, которые теперь предстоит мне доказать в своей службе. Обещаю своим каждодневным трудом оберегать республику Беларусь.
Прокуратура последние пять лет ведет расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
Подробности в видео.