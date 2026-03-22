Акции памяти и митинги проходят во всех уголках Беларуси

Акции памяти и митинги сегодня проходят во всех уголках Беларуси. Ведь сестер Хатыни в стране (тех, что были сожжены в годы Великой Отечественной войны фашистскими карателями) – 290. Одна из них – деревня Зиняки в Щучинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В январе 1944 года гитлеровцы сожгли ее дотла, убили 484 человека, в том числе детей. На месте трагедии находится мемориальный комплекс. Именно он стал местом притяжения жителей района. Люди приходят, чтобы отдать дань памяти тем, кто стал жертвой нацистов. В одном строю: представили власти, организаций и предприятий, школьники и студенты.