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Акции памяти и митинги проходят во всех уголках Беларуси

22 марта 2026 12:20
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Акции памяти и митинги сегодня проходят во всех уголках Беларуси. Ведь сестер Хатыни в стране (тех, что были сожжены в годы Великой Отечественной войны фашистскими карателями) – 290. Одна из них – деревня Зиняки в Щучинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В январе 1944 года гитлеровцы сожгли ее дотла, убили 484 человека, в том числе детей. На месте трагедии находится мемориальный комплекс. Именно он стал местом притяжения жителей района. Люди приходят, чтобы отдать дань памяти тем, кто стал жертвой нацистов. В одном строю: представили власти, организаций и предприятий, школьники и студенты.

Акции памяти и митинги проходят во всех уголках Беларуси-2

Галина Буро, корреспондент:
С чувством боли. Разве можно относиться иначе, когда видишь мемориальные плиты с именами ни в чем не повинных людей, а в центре комплекса скульптура матери с только что родившимся младенцем на руках, охваченная огнем? Композиция основана на реальных событиях. Сожженная вместе с жителями в 1944 году деревня Зиняки сегодня стала местом притяжения для патриотического автопробега.

В мемориальный комплекс приехали молодежь, представители организации, неравнодушные жители, чтобы принять участие в митинге-реквиеме. Возлагают цветы, едва сдерживая слезы, и скорбно застывают в минуте молчания. На священном месте молодые прокуроры принесли присягу.

Акции памяти и митинги проходят во всех уголках Беларуси-4

Алина Яроцкая, помощник прокурора Слонимского района:
Сегодня я произнесла самые важные слова, которые теперь предстоит мне доказать в своей службе. Обещаю своим каждодневным трудом оберегать республику Беларусь.

Прокуратура последние пять лет ведет расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война

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