Кабинет компьютерной томографии открыли в агрогородке Атолино

Высокотехнологичную медицинскую помощь – в регионы! В агрогородке Атолино Минского района открыт кабинет компьютерной томографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аппарат мультиспиральный, что позволяет делать снимки высокого качества и проводить диагностику различных патологий. В перспективе здесь же появится и современная биохимическая лаборатория.

Игорь Шамаль, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

Сюда предполагается и доставка пациентов в круглосуточном режиме службой скорой медицинской помощи, которая будет диагностировать острейшее заболевание и транспортировать пациента в межрайонный центр, либо в областное учреждение здравоохранения, либо в республиканское для оказания экстренной медицинской помощи. Это 23-й аппарат в Минской области. Впереди у нас еще до конца года запланирован аппарат компьютерной термографии в Воложинской центральной районной больнице.

Юлия Ковалева, заведующая рентгенологическим отделением Атолинской больницы Минской ЦРБ:

За секунду аппарат может делать 64 снимка. Соответственно, на этом аппарате мы можем выполнять различного профиля диагностические исследования различной сложности по мере необходимости. Преемственность служб у нас налажена, то есть мы можем выполнять сразу рентгенологическое исследование, затем, если есть какие-то вопросы, делать дополнительные исследования для уточнения диагноза. И, соответственно, потом определение тактики лечения клиницистом.