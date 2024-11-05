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Кабинет компьютерной томографии открыли в агрогородке Атолино

05 ноября 2024 07:45
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Высокотехнологичную медицинскую помощь – в регионы! В агрогородке Атолино Минского района открыт кабинет компьютерной томографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кабинет компьютерной томографии открыли в агрогородке Атолино-2

Аппарат мультиспиральный, что позволяет делать снимки высокого качества и проводить диагностику различных патологий. В перспективе здесь же появится и современная биохимическая лаборатория.

Кабинет компьютерной томографии открыли в агрогородке Атолино-4

Игорь Шамаль, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:
Сюда предполагается и доставка пациентов в круглосуточном режиме службой скорой медицинской помощи, которая будет диагностировать острейшее заболевание и транспортировать пациента в межрайонный центр, либо в областное учреждение здравоохранения, либо в республиканское для оказания экстренной медицинской помощи. Это 23-й аппарат в Минской области. Впереди у нас еще до конца года запланирован аппарат компьютерной термографии в Воложинской центральной районной больнице.

Кабинет компьютерной томографии открыли в агрогородке Атолино-6

Юлия Ковалева, заведующая рентгенологическим отделением Атолинской больницы Минской ЦРБ:
За секунду аппарат может делать 64 снимка. Соответственно, на этом аппарате мы можем выполнять различного профиля диагностические исследования различной сложности по мере необходимости. Преемственность служб у нас налажена, то есть мы можем выполнять сразу рентгенологическое исследование, затем, если есть какие-то вопросы, делать дополнительные исследования для уточнения диагноза. И, соответственно, потом определение тактики лечения клиницистом.

Кабинет компьютерной томографии открыли в агрогородке Атолино-8

За последнее время в Минской центральной районной клинической больнице модернизировали реанимационный зал и операционный блок. В агрогородке Мачулищи открыт рентген-кабинет. Завершают строительство поликлиники в Заславле.

# Учреждения здравоохранения # Юлия Ковалева # Игорь Шамаль

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