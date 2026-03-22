Головченко: места национальной трагедии не должны превращаться в локации в туристических приложениях

Вечное напоминание о бесчеловечности нацистов и их пособников, трагический прообраз тысяч невинно пострадавших белорусских населенных пунктов, которые так и не возродились из пепла – Хатынь.

Сегодня в мемориальном комплексе проходит акция «Приди и поклонись», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении дня в мемориал будут нести цветы.