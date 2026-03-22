Головченко: места национальной трагедии не должны превращаться в локации в туристических приложениях

Вечное напоминание о бесчеловечности нацистов и их пособников, трагический прообраз тысяч невинно пострадавших белорусских населенных пунктов, которые так и не возродились из пепла – Хатынь.
Сегодня в мемориальном комплексе проходит акция «Приди и поклонись», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении дня в мемориал будут нести цветы.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Сейчас самое время для государства сделать так, чтобы такие места национальной трагедии не превращались просто в локации в туристических приложениях. Путь для этого один – это жестко и бескомпромиссно отстаивать позицию о необходимости сохранения исторической правды. И очень правильно об этом рассказывать тем, кто с войной знаком только по художественным произведениям.
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