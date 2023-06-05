«На ставку и три дежурства я зарабатываю 2 тысячи белорусских рублей». Сколько получает врач в районной больнице?

Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, собрался в студии ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Вопрос этот поднимался. Проблема какой-то коммуникации. Недостаточно у нас хорошо выстроена эта система обмена данными. Мы знаем, что, условно говоря, в Минске могут между собой информацией обмениваться легко, а вот в каком-нибудь небольшом населенном пункте… Кирилл Казаков, СТВ:

Вот, в нашем чате написано, что для решения вопросов по продвижению в очереди на исследования – пишет наш зритель – нужно сделать информационный центр по свободным местам. Не самая плохая мысль, потому что, если ты хочешь, условно, пройти УЗИ, посмотрел, где ближе, и поехал. Это не работает, это не та история?

Игорь Шамаль, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

Возвращаясь к очереди. Две составляющие основные: оборудование и самая важная – кадры. Кадры, которые действительно будут работать с этим оборудованием максимально. Где-то есть оборудование, но нет специалистов, где-то есть специалисты, но нет оборудования. Системная настройка позволит действительно сократить очереди, в том числе по суставам. Алена Сырова:

Как у вас с закрепляемостью? Игорь Шамаль:

Закрепляемость кадров сегодня составляет по Минской области 80 %. Это недостаточная цифра, но движение кадров, особенно медицинских, во всем мире было, есть и будет. Наша задача сегодня – закрепить высококвалифицированные кадры, которые будут высокотехнологичную медицинскую помощь оказывать. В системе здравоохранения не должны оставаться слабые люди. Качественные врачи, фельдшеры, начиная от фельдшерско-акушерского пункта и заканчивая уже непосредственно… Алена Сырова:

Татьяна Александровна, вы у нас молодой специалист из Несвижа, работаете в поликлинике, да?

Татьяна Янская, врач-невролог поликлиники Несвижской центральной больницы:

Да. Кирилл Казаков:

Вы сами откуда родом? Татьяна Янская:

Несвижский район. Кирилл Казаков:

То есть вы недалеко уехали? Татьяна Янская:

Недалеко. Кирилл Казаков:

Вы какой ВУЗ закончили? Татьяна Янская:

Витебский государственный медицинский университет. Алена Сырова:

Сколько уже работаете? Татьяна Янская:

Второй год. Приехала к себе по распределению.

Алена Сырова:

И потом уедете? Татьяна Янская:

Нет, почему? Для нас созданы очень хорошие условия. То есть хорошая заработная плата, молодым специалистам предоставляется арендное жилье, каждому предоставляется общежитие, коллектив… Кирилл Казаков:

«Хорошая зарплата»… Какая зарплата? Сколько ставок, сколько вы получаете? Скажите, чтобы мы поняли. Алена Сырова:

Нам озвучивали за кадром информацию о том, что в ФАПах, например, у фельдшера зарплата около 1000 рублей. У вас какая? Татьяна Янская:

На ставку и три дежурства я зарабатываю 2000 белорусских рублей. Кирилл Казаков:

И плюс если вы из Несвижского района, сами в Несвиже, у вас есть арендное жилье? Татьяна Янская:

Да, мне предоставили арендное жилье в течение полугода. Нас сразу, в первый месяц работы, приглашали, разговаривали, «где вы живете», ставили нас на очередь. Это контролируется Несвижским райисполкомом. То есть все условия для молодых специалистов созданы.