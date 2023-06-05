«На ставку и три дежурства я зарабатываю 2 тысячи белорусских рублей». Сколько получает врач в районной больнице?
Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, собрался в студии ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Вопрос этот поднимался. Проблема какой-то коммуникации. Недостаточно у нас хорошо выстроена эта система обмена данными. Мы знаем, что, условно говоря, в Минске могут между собой информацией обмениваться легко, а вот в каком-нибудь небольшом населенном пункте…
Кирилл Казаков, СТВ:
Вот, в нашем чате написано, что для решения вопросов по продвижению в очереди на исследования – пишет наш зритель – нужно сделать информационный центр по свободным местам. Не самая плохая мысль, потому что, если ты хочешь, условно, пройти УЗИ, посмотрел, где ближе, и поехал. Это не работает, это не та история?
Игорь Шамаль, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:
Возвращаясь к очереди. Две составляющие основные: оборудование и самая важная – кадры. Кадры, которые действительно будут работать с этим оборудованием максимально. Где-то есть оборудование, но нет специалистов, где-то есть специалисты, но нет оборудования. Системная настройка позволит действительно сократить очереди, в том числе по суставам.
Алена Сырова:
Как у вас с закрепляемостью?
Игорь Шамаль:
Закрепляемость кадров сегодня составляет по Минской области 80 %. Это недостаточная цифра, но движение кадров, особенно медицинских, во всем мире было, есть и будет. Наша задача сегодня – закрепить высококвалифицированные кадры, которые будут высокотехнологичную медицинскую помощь оказывать. В системе здравоохранения не должны оставаться слабые люди. Качественные врачи, фельдшеры, начиная от фельдшерско-акушерского пункта и заканчивая уже непосредственно…
Алена Сырова:
Татьяна Александровна, вы у нас молодой специалист из Несвижа, работаете в поликлинике, да?
Татьяна Янская, врач-невролог поликлиники Несвижской центральной больницы:
Да.
Кирилл Казаков:
Вы сами откуда родом?
Татьяна Янская:
Несвижский район.
Кирилл Казаков:
То есть вы недалеко уехали?
Татьяна Янская:
Недалеко.
Кирилл Казаков:
Вы какой ВУЗ закончили?
Татьяна Янская:
Витебский государственный медицинский университет.
Алена Сырова:
Сколько уже работаете?
Татьяна Янская:
Второй год. Приехала к себе по распределению.
Алена Сырова:
И потом уедете?
Татьяна Янская:
Нет, почему? Для нас созданы очень хорошие условия. То есть хорошая заработная плата, молодым специалистам предоставляется арендное жилье, каждому предоставляется общежитие, коллектив…
Кирилл Казаков:
«Хорошая зарплата»… Какая зарплата? Сколько ставок, сколько вы получаете? Скажите, чтобы мы поняли.
Алена Сырова:
Нам озвучивали за кадром информацию о том, что в ФАПах, например, у фельдшера зарплата около 1000 рублей. У вас какая?
Татьяна Янская:
На ставку и три дежурства я зарабатываю 2000 белорусских рублей.
Кирилл Казаков:
И плюс если вы из Несвижского района, сами в Несвиже, у вас есть арендное жилье?
Татьяна Янская:
Да, мне предоставили арендное жилье в течение полугода. Нас сразу, в первый месяц работы, приглашали, разговаривали, «где вы живете», ставили нас на очередь. Это контролируется Несвижским райисполкомом. То есть все условия для молодых специалистов созданы.
Ольга Светлицкая, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО, член межведомственной рабочей группы:
Мониторинговая группа работала по определенным чек-листам, очень четко одни и те же вопросы задавались и просматривались. К моему удивлению, ни в одном регионе к нам не поступило жалобы, что отсутствует жилье. Я ожидала, расспрашивала, в частности, реаниматологов, с кем встречалась. Ни один. Наоборот, они все отмечали, что жилье, чистую правду доктор говорит.
Алена Сырова, СТВ:
А на что жаловались?
Ольга Светлицкая:
Знаете, там внутренняя очень развита миграция. Из регионов они едут, кстати, в областные больницы как в центры квалификации. Большие больницы.
Алена Сырова:
Так у нас областные больницы оснащены, мне кажется, круче, чем республиканские центры.
Ольга Светлицкая:
Понимаете, если молодой человек целеустремленный, он хороший врач хочет работать и ему не хватает этого районного уровня, он пытается попасть в ту же областную больницу. Они, кстати, забиты кадрами. Там достаточно хорошие кадры, высокая квалификация.
Алена Сырова:
Почему тогда мы видели цифры и говорили о том, что, условно, в Минской области практикующих врачей меньше, чем где бы то ни было?
Ольга Светлицкая:
Это надо смотреть, если анализировать срез. Я вам приведу пример – пинская больница. Мне там понравилось, отличная больница. Но, например, я запрашивала движение молодых кадров, анестезиологов. За пять лет уволились 20 человек. Из них 30 % уехали за границу, 70 % – это внутренняя миграция по стране. Но сегодня пришли новые врачи. И вот представьте, как должно работать подразделение, где 60 % врачей – это молодые специалисты в отделении реанимации. 60 %. Они не имеют квалификационной категории, им тяжело. То есть ряд смен будет комплектоваться молодыми и не очень опытными специалистами. Они уехали, хотя в пинской больнице очень хорошее оборудование, там все было.
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