«Современные, комфортные, экономичные». 50 машин пополнили автопарк медучреждений Минской области

Новости Беларуси. Качество и комфорт медицины. Автопарк учреждений здравоохранения центрального региона пополнили полсотни легковых машин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ключи от новых авто передали руководителям больниц, поликлиник и амбулаторий каждого района Минской области. На укрепление материально-технической базы из бюджета направлено более 2,5 миллиона рублей. Новые седаны будут перевозить врачей для оказания медпомощи, в частности в отдаленные деревни.

Максим Турченко, заместитель главного врача Солигорской центральной районной больницы:

Солигорская ЦРБ является межрайонным центром южного округа Минской области. Мы оказываем помощь семи близлежащим районам. В 2020 году мы получили пять автомобилей, в конце 2022-го – три автомобиля. И сейчас еще три очередных автомобиля мы получаем от Миноблисполкома. Данные автомобили улучшат качество доступной медицинской помощи как жителям города, так и села.