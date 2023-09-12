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«Современные, комфортные, экономичные». 50 машин пополнили автопарк медучреждений Минской области

12 сентября 2023 15:32
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Новости Беларуси. Качество и комфорт медицины. Автопарк учреждений здравоохранения центрального региона пополнили полсотни легковых машин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Современные, комфортные, экономичные». 50 машин пополнили автопарк медучреждений Минской области-1

Ключи от новых авто передали руководителям больниц, поликлиник и амбулаторий каждого района Минской области. На укрепление материально-технической базы из бюджета направлено более 2,5 миллиона рублей. Новые седаны будут перевозить врачей для оказания медпомощи, в частности в отдаленные деревни.

«Современные, комфортные, экономичные». 50 машин пополнили автопарк медучреждений Минской области-4

Максим Турченко, заместитель главного врача Солигорской центральной районной больницы:
Солигорская ЦРБ является межрайонным центром южного округа Минской области. Мы оказываем помощь семи близлежащим районам. В 2020 году мы получили пять автомобилей, в конце 2022-го – три автомобиля. И сейчас еще три очередных автомобиля мы получаем от Миноблисполкома. Данные автомобили улучшат качество доступной медицинской помощи как жителям города, так и села.

«Современные, комфортные, экономичные». 50 машин пополнили автопарк медучреждений Минской области-7

Игорь Шамаль, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:
Сегодня ни одного автомобиля старше 10 лет в службе скорой медицинской помощи нет. И, конечно же, мы подходим к тому периоду, где и все автомобили медицинской помощи будут с допустимым сроком эксплуатации. Они современные, комфортные, экономичные и так далее. Поэтому эта работа действительно крайне важна. И она плановая.

Всего в службе медицинской помощи Минской области более полутысячи автомобилей.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Игорь Шамаль # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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