Карпенко: тема «Хатыни» актуальна – она объединяет людей доброй воли, что встали на борьбу с фашизмом

Вечное напоминание о бесчеловечности нацистов и их пособников, трагический прообраз тысяч невинно пострадавших белорусских населенных пунктов, которые так и не возродились из пепла – Хатынь.
Сегодня в мемориальном комплексе проходит акция «Приди и поклонись», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Актуально звучит тема сегодня «Хатыни», потому что она объединяет всех тех людей доброй воли, которые встали на борьбу с фашизмом, пусть даже таким способом, мирным сопротивлением, но вместе с тем отдав свои жизни на алтарь той Великой Победы, которую мы чтим и уважаем.
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