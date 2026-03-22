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Карпенко: тема «Хатыни» актуальна – она объединяет людей доброй воли, что встали на борьбу с фашизмом

22 марта 2026 11:32
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Вечное напоминание о бесчеловечности нацистов и их пособников, трагический прообраз тысяч невинно пострадавших белорусских населенных пунктов, которые так и не возродились из пепла – Хатынь.

Сегодня в мемориальном комплексе проходит акция «Приди и поклонись», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Карпенко: тема «Хатыни» актуальна – она объединяет людей доброй воли, что встали на борьбу с фашизмом-2

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Актуально звучит тема сегодня «Хатыни», потому что она объединяет всех тех людей доброй воли, которые встали на борьбу с фашизмом, пусть даже таким способом, мирным сопротивлением, но вместе с тем отдав свои жизни на алтарь той Великой Победы, которую мы чтим и уважаем.

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# Великая Отечественная война # Игорь Карпенко

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