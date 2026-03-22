Трагический прообраз тысяч невинно пострадавших – Беларусь вспоминает жертв Хатынской трагедии
Вечное напоминание о бесчеловечности нацистов и их пособников, трагический прообраз тысяч невинно пострадавших белорусских населенных пунктов, которые так и не возродились из пепла – Хатынь.
Сегодня в мемориальном комплексе проходит акция «Приди и поклонись», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении дня в мемориал будут нести цветы. А в полдень в Беларуси была объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии в Хатыни и жертвах геноцида белорусского народа.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Сегодня с самого утра поток людей в мемориальном комплексе «Хатынь» не иссякает. Плечом к плечу – потомки победителей, которые чтят трагические страницы истории. И делают все возможное, чтобы правда о тех событиях была сохранена.
В мемориальном комплексе собрались представители власти, трудовых коллективов, общественных и молодежных организаций. К Вечному огню и скульптуре «Непокоренный человек» возложили венок от Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Такие святые места, которые у нас есть, мемориалы в Беларуси, все эти места, которые напоминают нам о многочисленных жертвах – это действительно святые для каждого белоруса места. И сегодня белорусский народ пришел в это святое место, чтобы почтить память безвинных жертв Хатыни и тысяч людей, поселков и деревень, которых постигла участь Хатыни.
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Ровно 83 года назад ни в чем не повинным людям фашисты вынесли смертный приговор. Каратели окружили Хатынь, всех жителей деревни согнали в сарай, после этого здание облили бензином и подожгли. По пытавшимся выбраться из полыхающей постройки – стреляли. Мартовский день 1943-го стал последним для 149 хатынцев, из них 75 – детей.
Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:
Глядя на усилия руководства нашей страны, на усилия представителей белорусских СМИ и всех жителей нашей страны, мы видим, что в Беларуси помнят, чтят эту память. И в Беларуси делают все для того, чтобы этого пересмотра уроков не состоялось.
Игорь Позняк, ведущий СТВ:
Я помню, как я приходил сюда школьником. Я вижу, как сюда сегодня, спустя уже несколько десятилетий, приходят школьники. И мне кажется, что на мировой гибридной войне, ну или, как многие говорят сегодня, на Третьей мировой войне, когда мы все находимся под прицелом, под обстрелом, все это – это самое главное, эффективное и работающее оружие. Это наша память.
Жестокое преступление в Хатыни совершили два карательных отряда, в состав которого входили батальон СС Дирленвангера и 118-й украинский батальон охранной полиции. Один из Хатынских палачей – Константин Смовский – Верховным Судом Беларуси признан виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Приговор ему вынесли посмертно. Мир должен знать тех, кто встал на сторону зла. Белорусы никогда не позволят переписать историю.
Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси:
В наше непростое время, когда мы наблюдаем серьезный кризис международных отношений, важно такие мероприятия проводить, чтобы на нашей белорусской земле не повторилось подобное впредь.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Я сам помню, будучи ребенком, когда из другого региона приехал в Минск, в первую очередь, куда меня повезли, это сюда, в Хатынь. И это происходит на постоянной основе. Это говорит о том, что мы помним.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
В этом году мы планируем, что порядка 80 тысяч учащихся старших классов и колледжей посетят это трагическое место. Тем самым через себя пропустят эмоции и память об этих страшных событиях.
Сегодня ровно в полдень в Беларуси была объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии в Хатыни и жертвах геноцида белорусского народа.
Глеб Прокофьев:
Акция памяти «Приди и поклонись» в Хатыни будет проходить весь день. Присоединиться к ней может каждый. От столичной станции метро «Восток» организован автобусный маршрут.
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