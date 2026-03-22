Трагический прообраз тысяч невинно пострадавших – Беларусь вспоминает жертв Хатынской трагедии

Вечное напоминание о бесчеловечности нацистов и их пособников, трагический прообраз тысяч невинно пострадавших белорусских населенных пунктов, которые так и не возродились из пепла – Хатынь. Сегодня в мемориальном комплексе проходит акция «Приди и поклонись», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении дня в мемориал будут нести цветы. А в полдень в Беларуси была объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии в Хатыни и жертвах геноцида белорусского народа.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Сегодня с самого утра поток людей в мемориальном комплексе «Хатынь» не иссякает. Плечом к плечу – потомки победителей, которые чтят трагические страницы истории. И делают все возможное, чтобы правда о тех событиях была сохранена. В мемориальном комплексе собрались представители власти, трудовых коллективов, общественных и молодежных организаций. К Вечному огню и скульптуре «Непокоренный человек» возложили венок от Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ровно 83 года назад ни в чем не повинным людям фашисты вынесли смертный приговор. Каратели окружили Хатынь, всех жителей деревни согнали в сарай, после этого здание облили бензином и подожгли. По пытавшимся выбраться из полыхающей постройки – стреляли. Мартовский день 1943-го стал последним для 149 хатынцев, из них 75 – детей. Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:

Глядя на усилия руководства нашей страны, на усилия представителей белорусских СМИ и всех жителей нашей страны, мы видим, что в Беларуси помнят, чтят эту память. И в Беларуси делают все для того, чтобы этого пересмотра уроков не состоялось. Игорь Позняк, ведущий СТВ:

Я помню, как я приходил сюда школьником. Я вижу, как сюда сегодня, спустя уже несколько десятилетий, приходят школьники. И мне кажется, что на мировой гибридной войне, ну или, как многие говорят сегодня, на Третьей мировой войне, когда мы все находимся под прицелом, под обстрелом, все это – это самое главное, эффективное и работающее оружие. Это наша память.

Жестокое преступление в Хатыни совершили два карательных отряда, в состав которого входили батальон СС Дирленвангера и 118-й украинский батальон охранной полиции. Один из Хатынских палачей – Константин Смовский – Верховным Судом Беларуси признан виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Приговор ему вынесли посмертно. Мир должен знать тех, кто встал на сторону зла. Белорусы никогда не позволят переписать историю.