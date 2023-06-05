Медоборудование купили, а установить некуда. Почему так случилось в Минской области? Ответил Игорь Шамаль

Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, собрался в студии ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Почему возникали подобные ситуации? Почему такой прецедент возник? На закупку оборудования выделили деньги – часть проблемы уже решена. Оборудование купили, привезли. Но установить некуда. Почему так вышло?

Игорь Шамаль, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

Конечно, есть моменты, которые порой сложно просчитать. Нашу систему иногда называют чрезмерно бюрократизированной. Так или иначе система здравоохранения сталкивается с вопросами, которые необходимо решать не только по лечебной части. Вопросы закупки, подготовки помещений и так далее. Четко распределено, кто должен строить, кто должен подготавливать, лечить. Поэтому иногда действительно на плечи главного врача ложатся задачи, которые не совсем свойственны его специальности.