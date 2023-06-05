Медоборудование купили, а установить некуда. Почему так случилось в Минской области? Ответил Игорь Шамаль
Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, собрался в студии ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Почему возникали подобные ситуации? Почему такой прецедент возник? На закупку оборудования выделили деньги – часть проблемы уже решена. Оборудование купили, привезли. Но установить некуда. Почему так вышло?
Игорь Шамаль, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:
Конечно, есть моменты, которые порой сложно просчитать. Нашу систему иногда называют чрезмерно бюрократизированной. Так или иначе система здравоохранения сталкивается с вопросами, которые необходимо решать не только по лечебной части. Вопросы закупки, подготовки помещений и так далее. Четко распределено, кто должен строить, кто должен подготавливать, лечить. Поэтому иногда действительно на плечи главного врача ложатся задачи, которые не совсем свойственны его специальности.
Кирилл Казаков, СТВ:
Президент, когда дал распоряжение, что должно быть сделано и когда, четко обозначил: местные власти. Понятное дело, что, может быть, в таком случае тот же облисполком и взял бы на себя определенные функции. На телевидении это называется продюсер – человек, который, по сути, организовывает процесс. А врач: мне помогли, сделали, поставили, а я организовываю лечение, несу за него ответственность.
Игорь Шамаль:
Несомненно. Здесь так и организовано, так и делается. Облисполком возлагает необходимую ответственность на соответствующих лиц и отделы, которые этим должны заниматься. Здесь мы обсуждаем вопросы системности, а в системе должны работать все звенья: и строитель, и лечебник, и главный врач, который соединяет их всех. Решают одну и ту же задачу. Точно так же происходит и с серьезным, тяжелым оборудованием и тяжелыми помещениями, где выявляются скрытые работы, подводные камни, добросовестные и недобросовестные поставщики. Это несколько составляющих, которые могут увеличить сроки ввода.
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