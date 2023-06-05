Минская область – самая необеспеченная практикующими медиками. Почему там не хватает врачей?

Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, собрался в студии ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

В Минской области самое небольшое количество обеспеченности практикующими медиками. Президент рассказывал, что мы готовим достаточное количество медиков, но они не задерживаются, многие не хотят из Минска в область уезжать. Что с этим делать? Это проблема, которую тоже вам придется решать. Алена Сырова, СТВ:

Парадокс. Все хотят остаться в Минске и Минской области, а не хватает.