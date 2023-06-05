Минская область – самая необеспеченная практикующими медиками. Почему там не хватает врачей?
Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, собрался в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
В Минской области самое небольшое количество обеспеченности практикующими медиками. Президент рассказывал, что мы готовим достаточное количество медиков, но они не задерживаются, многие не хотят из Минска в область уезжать. Что с этим делать? Это проблема, которую тоже вам придется решать.
Алена Сырова, СТВ:
Парадокс. Все хотят остаться в Минске и Минской области, а не хватает.
Игорь Шамаль, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:
Вы опять говорите: вам решать.
Кирилл Казаков:
Перед программой я сказал: наша цель не дискредитация. Есть обычный человек. Условно говоря, житель тех же Боровлян, где находится Минская областная больница. Это целый медицинский городок, там поликлиники, больницы. Он понимает, что у него в принципе есть возможность пойти в больницу, потому что он видит, что происходит в Минске, у него туда ходит прямой автобус. Но в Минской области он этого сделать не может. Вот он думает: а когда же, условно, УЗИ заработает в поселке Лесном в областной больнице?
Игорь Шамаль:
По обеспеченности сразу поясню, почему по Минской области самая низкая обеспеченность. В Минской области нет онкодиспансера, кардиологического диспансера. Жители Минской области закреплены за соответствующими РНПЦ, у нас есть определенные договорные отношения. Исходя из этого и происходит расчет обеспечения медицинскими работниками. Президент в своем докладе еще раз подчеркнул, что экономика тоже должна быть в приоритете всегда и правильный, четкий расчет должен иметь место и в нашей системе здравоохранения.
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