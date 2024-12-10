В Минской области закупят более 100 единиц нового медоборудования в 2025-м

Медицинские объекты Минской области в 2024 году получили около 100 единиц высокотехнологичного оборудования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В том числе для проведения диагностики.

Столько же планируют приобрести и в 2025-м. Так, в Минской областной клинической больнице будет установлен ангиограф, в Воложине появится МРТ. Продолжится также обновление кабинетов компьютерной томографии. Такой аппарат скоро заработает в Березино. Внедрение высокоточного оборудования на всех этапах дает результат. Более 60 % новообразований у пациентов выявляют на ранней стадии. Отметим, центральный регион – лидер в стране по эндопротезированию суставов. Еженедельно медики региона выполняют более сотни таких операций.

Игорь Шамаль, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

Одним из достижений, конечно же, текущего года – это случай, который в мире даже не описан – блуждающая киста спинного мозга, с которой эффективно, успешно справились наши специалисты Минской областной клинической больницы. Мы рассматриваем вопросы централизации и сведения в одну информационную базу всех исследований высокотехнологичного оборудования и концентрация их уже на базе межрайонных областных учреждений здравоохранения.

Большое внимание также созданию условий для оказания качественной медпомощи на селе. Центральный регион первый в стране внедрил работу передвижных и модульных ФАПов, где оказывают первичную медпомощь: от вакцинации и диспансеризации до стоматологических услуг. А с 2024 года в Пуховичском районе начал работать первый передвижной комплекс с маммографом.