Владимир Перцов: как только мы начинаем забывать – появляется альтернативная, лживая история

Вечное напоминание о бесчеловечности нацистов и их пособников, трагический прообраз тысяч невинно пострадавших белорусских населенных пунктов, которые так и не возродились из пепла – Хатынь.
Сегодня в мемориальном комплексе проходит акция «Приди и поклонись», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Как только мы начинаем забывать, пытаемся перевернуть страницу, где-то не обращать внимания на трагедии, произошедшие на нашей земле, сразу начинает формироваться и активно распространяться эта альтернативная, лживая история. В первую очередь, направленная на молодое поколение.
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