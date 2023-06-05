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Несвиж или столица? Вот что молодая специалистка думает о первой работе

05 июня 2023 18:13
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Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите, а в вашем учреждении сколько молодых?

Татьяна Янская, врач-невролог поликлиники Несвижской центральной больницы:
В этом году у нас пришло 18 молодых специалистов, и за каждым молодым специалистом был закреплен опытный.

Кирилл Казаков:
А опытный это сколько лет отработавший? Вот вы можете считаться опытным? За вами закрепили молодого специалиста?

Татьяна Янская:
За мной нет. Я сама молодой специалист. За мной закрепили опытного сотрудника, который проработал 10-15 лет.

Виктор Аносов, заместитель директора по научной работе РНПЦ травматологии и ортопедии:
Опытный – это первая и высшая категория согласно положению о наставничестве.

Кирилл Казаков:
А вы после Несвижа останетесь в Несвиже или же, например, тоже в РНПЦ планируете идти? Я понимаю, что это нормальная история – амбициозный врач хочет работать там, где серьезные операции, условно говоря.

Татьяна Янская:
На самом деле, сейчас очень трудно что-то сказать, предугадать. Меня сейчас все устраивает, абсолютно все: коллеги, администрация. В любой ситуации можно к ним подойти, спросить что-то, они подскажут, расскажут – все для молодых специалистов.

Кирилл Казаков:
А много из ваших коллег, с кем вы учились, ушли работать, предположим, в ФАПы?

Несвиж или столица? Вот что молодая специалистка думает о первой работе-1

Татьяна Янская:
Нет, мы узкие специалисты.

Кирилл Казаков:
Хорошо, а студенты-терапевты уходили в ФАПы? Были такие?

Татьяна Янская:
На ФАПы нет.

Игорь Шамаль, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:
На ФАПе, извиняюсь, не предусмотрена работа врача-специалиста. Это средний медицинский работник со средним специальным образованием либо с высшим образованием, имеющий специальность «Сестринское дело».

Ольга Светлицкая, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО, член межведомственной рабочей группы:
Но здесь есть и доля вины СМИ. Посмотрите, вы все время демонстрируете только РНПЦ успехи. Если вы больше будете рассказывать о работе и преимуществах в Несвиже, кто-то устремится. Когда по телевизору только достижения высокие, молодые люди смотрят, они хотят этот мундир на себя надеть. Чтобы стать престижным и работать где-то, об этом тоже надо рассказывать, не забывайте.

Кирилл Казаков:
Слушайте, но это везде такая история, в любой профессии.

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