Несвиж или столица? Вот что молодая специалистка думает о первой работе

Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, соберется в студии ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите, а в вашем учреждении сколько молодых?

Татьяна Янская, врач-невролог поликлиники Несвижской центральной больницы:

В этом году у нас пришло 18 молодых специалистов, и за каждым молодым специалистом был закреплен опытный.

Кирилл Казаков:

А опытный это сколько лет отработавший? Вот вы можете считаться опытным? За вами закрепили молодого специалиста?

Татьяна Янская:

За мной нет. Я сама молодой специалист. За мной закрепили опытного сотрудника, который проработал 10-15 лет.

Виктор Аносов, заместитель директора по научной работе РНПЦ травматологии и ортопедии:

Опытный – это первая и высшая категория согласно положению о наставничестве.

Кирилл Казаков:

А вы после Несвижа останетесь в Несвиже или же, например, тоже в РНПЦ планируете идти? Я понимаю, что это нормальная история – амбициозный врач хочет работать там, где серьезные операции, условно говоря.

Татьяна Янская:

На самом деле, сейчас очень трудно что-то сказать, предугадать. Меня сейчас все устраивает, абсолютно все: коллеги, администрация. В любой ситуации можно к ним подойти, спросить что-то, они подскажут, расскажут – все для молодых специалистов.

Кирилл Казаков:

А много из ваших коллег, с кем вы учились, ушли работать, предположим, в ФАПы?