Президент поздравил сборную Беларуси по биатлону с победой в мужской эстафете на чемпионате России

Мужская сборная Беларуси по биатлону выиграла эстафету чемпионата России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Турнир проходит в Тюмени. Наш спортсмен Антон Смольский с первых секунд задал высокую планку.

На втором этапе Максим Воробей заработал штрафной круг, отправив дружину в середину промежуточного протокола. Но, Иван Тулатин и Дмитрий Лазовский вытянули квартет на высшую ступень пьедестала. Наши спортсмены на 13 секунд опередили биатлонистов Московский области.

Сборную Беларуси по биатлону с победой в мужской эстафете на этапе чемпионата России в Тюмени поздравил Александр Лукашенко.

«Молодцы! Достойно! И очень вовремя!» – отметил глава государства. Пожелав биатлонистам новых ярких побед и успехов.

Фото: Минспорта Беларуси.