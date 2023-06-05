Зарплата, квартира, торговый центр. За какие «плюшки» молодые специалисты поедут в районы?

Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, соберется в студии ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

С Несвижским районом, Минской областью, близостью к столице все понятно. В Браславском районе у вас как? Надо же, наверное, побольше каких-то «плюшек» давать, чтобы заинтересовать остаться или приехать?

Вячеслав Грищенко, председатель Браславского райисполкома:

Конечно, я думаю, что основная заинтересованность для того, чтобы оставить специалиста, чтобы ему было интересно – это наличие оборудования и перспектива, как говорится, набить руку и дальше развиваться. Плюс, по зарплате, средняя зарплата медработника в Браславе порядка 1 300-1 400 рублей (средняя). Мы уже не говорим про молодых, мы уже услышали. Опять же жилье, мы практически каждый год строим в Браславе дом. Минимум две квартиры выделяется молодым сотрудникам. За последние два года, в 2022 году пришло к нам три молодых врача, три – средний персонал. Из шести человек ушел только один пока – все работают. В 2022 году пришло к нам 13 человек, тоже пока ушел только один. Для молодых специалистов медицины у нас шесть арендных квартир однокомнатных, одна трехкомнатная. Сейчас мы планируем, дом строим, мысль у нас такая, чтобы арендная квартира была не однокомнатная, а двух-, трехкомнатная, чтобы закрепить специалиста или пригласить, чтобы ему было интересно приехать в Браслав. А приезжает уже специалист сформировавшийся – это семья, дети и так далее. В этом ключе мы плотно работаем. Алена Сырова:

Нет ничего круче сарафанного радио. Картинка – это одна история, совершенно другое, когда молодой специалист будет разговаривать со своими коллегами и будет не так, как нам сейчас в студии, может быть, где-то приукрашивая что-то, а как есть делиться своим опытом, мнением. Я абсолютно с вами согласна, что есть ряд таких профессий, как врачи, учителя, это люди, которые идут туда работать по призванию, прежде чем за какими-то плюшками. Кирилл Казаков, СТВ:

Журналисты. Алена Сырова:

Но все-таки медицина и образование они очень рядом идут, поэтому я и привожу такой пример. Нам бы не увлечься тоже такой материальной мотивацией, я сейчас не о том, что зарплаты не нужно повышать и квартиры не нужно выдавать, нет. Но как мотивировать и как стимулировать эту моральную составляющую?

Ольга Светлицкая, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО, член межведомственной рабочей группы:

Чтобы люди гордились своим делом. Алена Сырова:

Да, своей профессией, как? Вячеслав Грищенко:

Мне кажется, помимо того, чтобы гордиться, понятно, каждый идет в профессию с любовью и хочет качественно выполнять свою работу. Алена Сырова:

Не каждый идет в профессию с любовью и выполнять свою работу хочет, поверьте, не каждый. И поэтому у нас есть ФАПы такие, как у нашего уважаемого гостя из первой части программы, а есть те, которые люди годами не посещают, а там они просто номинально числятся и думают: господи, хоть бы к тому врачу не попасть. Вячеслав Грищенко:

Исключения есть из правил, как и везде. Но мы уже говорили, помимо того, что квартира, зарплата и социальная сфера, структура, чем можно молодому специалисту заниматься в районном центре. Потому что не все же заключается, связывается работой. Кирилл Казаков:

Браслав в какой-то мере не должен отставать от Минска. Торговые центры, места, куда пойти отдохнуть. Это уже местной власти забота. Вячеслав Грищенко:

Естественно, я поэтому про это и говорю. Когда будут создаваться такие условия досуга.