Доступность и качество. Свыше 200 миллионов рублей на развитие материально-технической базы медучреждений центрального региона направлено в 2024 году. Это почти на 40 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В Минской области подвели итоги работы сферы здравоохранения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Укрепление материально-технической базы проводилось как за счет закупки оборудования, так и строительства новых объектов. Введена в эксплуатацию поликлиника в Смолевичах. А также отделение анестезиологии и реанимации в Минской областной детской клинической больнице. Кроме того, закуплено 2 компьютерных томографа, рентген-аппарат и МРТ. Все это позволяет улучшить качество помощи в районах. Помимо этого, приобретено 36 автомобилей скорой медицинской помощи и два передвижных фельдшерско-акушерских пункта.

Ольга Крич, главный врач Солигорской центральной районной больницы: Самое главное и самое ценное, что у нас есть – это жизнь и здоровье человека. Поэтому вся наша деятельность направлена на то, чтобы люди были здоровы прежде всего, как на селе, так и в городе. За 2024 год мы приобрели два модульных ФАПа.

Игорь Шамаль, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

У нас еще много действительно работ, задач, которые предстоит решить в 2025 году. Это и поддержание наведенного порядка, и совершенствование оказания медицинской помощи, еще раз повторюсь, жителям в большей степени сельских населенных пунктов, так как более 40 % жителей Минской области проживает на селе.

Продолжается и пополнение профильными кадрами. Так, уже 1 августа ожидают очередной десант. 400 молодых специалистов придут в штат медучреждений региона. На местах предусмотрена всесторонняя поддержка: опытный наставник, арендное жилье и ряд пособий.