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Президент США дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

22 марта 2026 11:01
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Президент США дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива и возобновление судоходства через него, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В случае невыполнения ультиматума, американская сторона пригрозила нанести удары по иранским электростанциям.

Тегеран в ответ пообещал атаковать энергетические объекты Соединенных Штатов и Израиля. С начала конфликта на Ближнем Востоке Ормузский пролив, через который ранее проходила значительная доля мировых поставок нефти и газа, фактически перекрыт из-за боевых действий. В этих условиях 22 страны, включая государства Европы, заявили о готовности совместно обеспечивать безопасное прохождение судов.

Трамп раскритиковал союзников за отказ поддержать США в конфликте с Ираном.

# Международная политика # США # Дональд Трамп

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