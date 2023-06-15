Они служат во имя жизни! Более 50 врачей и медперсонал наградили в Минске

Новости Беларуси. За преданность профессии и служение во имя жизни! В канун Дня медицинского работника в Минске наградили тех, кто заботится о здоровье белорусов каждый день, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В музее Великой Отечественной войны собрались лучшие специалисты здравоохранения Минской области. Грамоты и благодарности – более 50 представителям профессии. Среди них победители конкурса «Врач года» в номинациях: терапевт, хирург, врач общей практики.

Людмила Джурова, врач Молодечненской центральной районной больницы № 2:

Эта награда, конечно же, не моя, это награда всего коллектива. И не только больницы, но и здравоохранения района. Потому что только в коллективе, только чувствуя за собой плечо рядом стоящих, можно добиться каких-то успехов. В системе здравоохранения работаю с 1979 года, в последние годы до перехода на последнюю должность возглавляла больницу № 2 Молодечненского района.

Игорь Шамаль, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

Сегодня мы собрали лучших из лучших медицинских работников, которые достойны действительно заслуженных наград всех уровней. Сегодня награждаются грамотами Министерства здравоохранения, областного исполнительного комитета врачи и средние медицинские работники. Здесь и врачи, и старшие медицинские сестры, фельдшера. Как правило, те, которые стоят на передовой. Это обычные наши трудяги.