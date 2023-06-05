Бесплатно – через 2 месяца, а платно – на следующий день. Почему возникают очереди на медобследования?
Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, собрался в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Вот эти истории с очередями, когда ты записываешься, предположим, на какое-то обследование на серьезном аппарате, и тебе приходиться из района приезжать в Минск. И тебя – на сентябрь. Вот с этим что делать? Вот вам задача в пятницу поставлена, и что делать?
Игорь Шамаль, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:
Над этим нужно очень серьезно работать. Я поясню. Опять же, четко налаженная система управления, планирования и дисциплины. У нас создана реально действующая система оказания медицинской помощи разноуровневая. От местного фельдшерско-акушерского пункта, районного, областного, межрайонного, республиканского. И все эти цепочки должны работать как единый механизм. И каждый должен четко выполнять свои задачи. Помимо развития системы здравоохранения и требований четкого выполнения задач, здесь параллельно нужно дисциплинировать и информировать население. Потому что и в законе о здравоохранении, и в Конституции Республики Беларусь об этом все прописано. И органы прокуратуры справедливо…
Алена Сырова, СТВ:
Мы уходим от темы, есть очередь, людей это волнует. Поставлена задача решить вопрос. Накануне прозвучало мнение заместителя министра здравоохранения. Он сказал, что вопрос по щелчку никто не решит. Но формулировка была следующая: мы будем делать все возможное для того, чтобы этот вопрос решить, его снять. В конкретно Минской области этот вопрос с очередями будет снят до конца года или нет?
Игорь Шамаль:
Будет снят. Следующим образом. Что такое вообще очередь? Какая она должна быть? Сколько времени вообще необходимо для того, чтобы человек прошел это? Поэтому я и начал говорить о работающей системе, где четко определены виды и формы оказания медицинской помощи. Виды: первичная медицинская помощь, первичная, высокотехнологичная помощь.
Кирилл Казаков:
Очередь возникает по какой причине? Нет специалистов или нет оборудования?
Вячеслав Демидович, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Нельзя просто так согласиться молча с доводами о том, что система работает идеальнейшим образом. На все очереди еще в 2022 году, когда проверки прокуратуры по поручению Президента были начаты, еще тогда все эти проблемы с очередями обозначались.
Алена Сырова:
Вы даже еще в эфире у нас это озвучивало.
Вячеслав Демидович:
В конце года в Минздрав было внесено представление, органы исполнительной власти, прокуроры отреагировали точно так же. А сегодня, спустя пять месяцев, почти шесть, мы говорим о том, что мы будем думать, как мы будем это проблему решать. А перекосы были, в том числе почему очередь? Потому что бесплатно ты можешь пройти обследование через два месяца. Но платно можешь завтра, через день, неделю. Таких учреждений 25 в Минской области только.
Игорь Шамаль:
Не соглашусь однозначно, да, видение разное, медицинский работник и врач в первую очередь решает на основании клинических протоколов, утвержденных Министерством здравоохранения, необходимый перечень обследования пациента и лечение. Есть показания экстренные – они необходимы человеку здесь и сейчас для постановки диагноза и оказания лечения. Есть плановые. Пациенту надо готовиться на пересадку сердца, сустава, печени – неважно. Он запланирован на пересадку не завтра, а через полгода, возможно, когда его вызовут. И к этому моменту он должен пройти обследование.
Алена Сырова:
Допустим, я планово запишусь (платно) и пройду быстрее, чем он. Понимаете? Хотя мне просто чек-ап пройти.
Игорь Шамаль:
Есть система госконтроля и органы прокуратуры, есть штатные расписания, определенные нормативы, нагрузки и так далее. Все, что платно, это вне рамок.
Вячеслав Демидович:
Бесплатные исследования проводятся, как правило, до изменения подходов, когда начали внедрять работу в выходной день, а это ведь было рабочее время. А бюджетное оборудование было закуплено для всех граждан.
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