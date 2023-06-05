Бесплатно – через 2 месяца, а платно – на следующий день. Почему возникают очереди на медобследования?

Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, собрался в студии ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Вот эти истории с очередями, когда ты записываешься, предположим, на какое-то обследование на серьезном аппарате, и тебе приходиться из района приезжать в Минск. И тебя – на сентябрь. Вот с этим что делать? Вот вам задача в пятницу поставлена, и что делать?

Игорь Шамаль, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

Над этим нужно очень серьезно работать. Я поясню. Опять же, четко налаженная система управления, планирования и дисциплины. У нас создана реально действующая система оказания медицинской помощи разноуровневая. От местного фельдшерско-акушерского пункта, районного, областного, межрайонного, республиканского. И все эти цепочки должны работать как единый механизм. И каждый должен четко выполнять свои задачи. Помимо развития системы здравоохранения и требований четкого выполнения задач, здесь параллельно нужно дисциплинировать и информировать население. Потому что и в законе о здравоохранении, и в Конституции Республики Беларусь об этом все прописано. И органы прокуратуры справедливо… Алена Сырова, СТВ:

Мы уходим от темы, есть очередь, людей это волнует. Поставлена задача решить вопрос. Накануне прозвучало мнение заместителя министра здравоохранения. Он сказал, что вопрос по щелчку никто не решит. Но формулировка была следующая: мы будем делать все возможное для того, чтобы этот вопрос решить, его снять. В конкретно Минской области этот вопрос с очередями будет снят до конца года или нет?

Игорь Шамаль:

Будет снят. Следующим образом. Что такое вообще очередь? Какая она должна быть? Сколько времени вообще необходимо для того, чтобы человек прошел это? Поэтому я и начал говорить о работающей системе, где четко определены виды и формы оказания медицинской помощи. Виды: первичная медицинская помощь, первичная, высокотехнологичная помощь. Кирилл Казаков:

Очередь возникает по какой причине? Нет специалистов или нет оборудования?