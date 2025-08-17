Гимназист представил свои разработки Наталье Кочановой и пригласил её на день рождения

Совет Республики открыт к рассмотрению разных идей и инициатив. Особое внимание уделяется предложениям со стороны молодежи. Так, в мае этого года к Наталье Ивановне на личный прием в Жабинке пришел гимназист Максим Парипа, рассказали в программе «Сенат» на СТВ.

Молодой человек из Барановичей представил образовательную платформу для изучения языков программирования и предложил масштабировать его разработку Agromind, способную анализировать сельхозугодье и выдавать точный расчет. Во время приема Максим пригласил председателя Совета Республики на свой день рождения. Приглашение не осталось без внимания. От имени спикера молодого человека поздравил сенатор Александр Максимчук. В подарок рюкзак и открытка с личными пожеланиями от Натальи Ивановны.

Виолетта Шаблинская, СТВ:

Давайте воспроизведем в памяти, как вы решили представить свою инициативу Наталье Ивановне.

Максим Парипа, учащийся гимназии № 4 Барановичей:

Я целенаправленно шел к Наталье Ивановне, потому что видел похожие практики в решении таких вопросов. Я тогда написал свою самую первую разработку, это была платформа по языкам программирования. Я вот уже решил куда-то ее внедрять, потому что одно дело, когда представил, представил в научном сообществе свои разработки, другое дело, чтобы они действительно приносили пользу.

Я считал более прагматичным вариантом – обратиться напрямую к Наталье Ивановне, написал ей письмо. Писал все самое искреннее, что лежит на душе. Написал цели, задачи, что хотел бы глобализировать мою платформу. Меня приняли буквально через пару месяцев тогда. Наталья Ивановна приняла в Жабинке. Отзвонились, помогли, как правильно подготовиться к аудиенции. Время просто так не тратил и начал писать свою вторую разработку. Это Agromind – система умного хозяйства.

И вот ее уже тогда, 5 мая, на этапе прототипа я уже решил окончательно представить разработки Наталье Ивановне. И она заинтересовалась. Она адресовала мои разработки в Академию наук. Тогда на аудиенции присутствовал первый заместитель председателя облисполкома. Ему адресовала, нашему председателю горисполкома Максиму Анатольевичу Антонюку. И уже впоследствии мною занялись и начали помогать и сопровождать. И на сегодня мои разработки уже подходят к своему такому логическому завершению. И вот уже планируем представлять на суд Академии наук.