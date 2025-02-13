Сергеенко: не допустить искажения правды о Великой Отечественной войне – священный долг белорусов

Не допустить искажения исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне – священный долг белорусов. Это подчеркнул председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, открывая парламентские чтения, посвященные мужеству и героизму советского воина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный патриотический проект стартовал 13 февраля в Минске в Национальном художественном музее. Место выбрано не случайно. В эти дни здесь представлена выставка «Знамя Победы». В экспозиции – произведения современных художников. Работы посвящены сюжетам военного времени. Их объединяет общее стремление показать отношение к войне как к большой человеческой трагедии, память о которой сохраняется в каждой семье.

«Знамя Победы» – это олицетворение героизма и доблести народа, победившего в той страшной войне. Попытки фальсификации истории не прекращаются. И противостоять этому важно разными способами. В том числе и через искусство.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Чем дальше уходят в прошлое грозные годы Великой Отечественной войны, тем величественней подвиг советского народа. И тем больше находится политиков, разного толка идеологов, которые стремятся и осквернить, и исказить историческую правду в выгодном для себя русле.

Поэтому наш священный долг не допустить искажения этой исторической памяти, исторической правды, потому что именно советский солдат, советский народ вынес основную тяжесть войны. Советский солдат, поднявшись во весь рост, защитил мир от коричневой чумы. Именно советский солдат прошел дорогами войны с боями, отступая, затем наступая, фактически четыре года, советский солдат водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.

Парламентские чтения – инициированный депутатами просветительский проект. Сегодня прозвучали доклады. Достоверные источники и документы позволяют максимально отразить и понять многое. Политику осознанного геноцида на нашей земле нацисты начали осуществлять уже с первых дней войны. Великая Отечественная стала самым трагическим событием в истории Беларуси.