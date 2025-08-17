В Сербии продолжаются столкновения полиции с демонстрантами

Стычки с полицией на сербских улицах продолжаются уже пятые сутки. С каждым днем они становятся все ожесточеннее. Акции проходят более чем в 30 городах. По данным МВД, в общей сложности 16 августа в отделения полиции Сербии были доставлены 56 демонстрантов – среди них есть и подростки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Валево, где в акциях протеста участвовали около четырех тысяч человек. Митингующие устроили пожар в офисном здании. К счастью, внутри никого не оказалось. В Белграде беспорядки удалось подавить. В Нови-Саде вандалы разгромили два офиса правящей партии президента. А его сторонники забрасывали оппонентов салютами и фейерверками. Также повреждены здания городской администрации, суда и прокуратуры. Митингующие массово портят общественное имущество, разбивая стекла и обливая краской улицы.

Сейчас все внимание приковано к действиям полиции, которая пытается сдерживать неуправляемую толпу. Однако в попытках предотвратить беспорядки правоохранители сталкиваются с невиданной ранее жестокостью протестующих. По данным МВД Сербии, с 14 августа в больницы доставили около 130 полицейских. Травмы наносятся камнями, металлическими прутьями и пиротехникой, которые используют митингующие во время атак. Для защиты правоохранители вынуждены применять слезоточивый газ. Отметим, что эти акции протестов имеют политическую подоплеку. Власти уверены, что под влиянием извне протестующие пытаются развязать гражданскую войну. Однако, президент Сербии Александр Вучич пообещал, что не позволит случиться революции в стране и в течение нескольких дней примет решительные действия.