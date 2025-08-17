С какими проблемами люди приходят к членам Совета Республики? Поговорили с Александром Максимчуком

О самом важном поговорим с гостем программы «Сенат» членом Совета Республики Национального собрания Беларуси, генеральным директором Брестского областного унитарного предприятия управления жилищно-коммунального хозяйства Александром Александровичем Максимчуком.
С какими инициативами и проблемами чаще всего приходят люди?
Александр Максимчук, генеральный директор Брестского областного унитарного предприятия управления жилищно-коммунального хозяйства:
Так как я работаю в системе жилищно-коммунального хозяйства, то, естественно, ко мне больше всего приходят люди по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Это водоснабжение, дороги, отопление, лифты, капитальный ремонт жилого фонда. На сегодня, в Год благоустройства, вопросы такого характера – это все-таки асфальтирование улично-дорожной сети и дворовых территорий.
В этом году мы больше делаем, чем в прошлом году, где-то на 20-30 % решаем вопросы. Не всегда получается все вопросы решить, но в большинстве своем, как и сегодня, люди приходили по воде, здесь нам проще решать, потому что есть указ № 488-й – долевое строительство, и мы с населением больше отрабатываем как их инициативу, и тогда проще строить. Допустим, если это вода, то это 50 на 50 – финансируется из бюджета и 50 % населением. Если это канализация, более дорогостоящие работы, то 70 % берет на себя бюджет, а 30 % население платит. Сегодня мы видели, что приходили люди и благодарили, говорили, что уже практически построены сети.
Как взаимодействую Совет Республики и местные Советы депутатов?
Виолетта Шаблинская, СТВ:
Александр Александрович, как вы можете оценить взаимодействие Совета Республики с депутатами местных уровней и какие вы используете механизмы для координации работы?
Александр Максимчук:
Между Советом Республики и местными Советами депутатов налажена взаимосвязь. Сначала вот в этом вопросе, даже про который мы сегодня говорим, по асфальтированию этих переулков. Совместно с Советами депутатов мы этот вопрос проработали и выделили средства для того, чтобы эту работу провести. Так как было коллективное обращение, мы поэтому совместно поработали, скажем так.
Что касается всех остальных взаимодействий между членами Совета Республики и местными Советами депутатов, то ежемесячно проводятся совещания, на которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности, жизнеобеспечения наших граждан и принимаются какие-то совместные решения. Часто местные Советы депутатов подсказывают нам, так как они ближе к населению, подсказывают нам, как и в каком направлении двигаться, какие законодательные акты необходимо изменить или инициировать их изменения. Поэтому работа, она такая плотная между нами.
Какие платформы используют сенаторы для получения обратной связи от местных депутатов и граждан?
Александр Максимчук:
У каждого органа власти практически есть свой Telegram-канал, который ведется, который пополняется, и мы видим те отзывы, которые население пишет, постоянно вот эти комментарии, которые под какими-то заметками, мы отрабатываем и анализируем и принимаем какие-то решения.
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