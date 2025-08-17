С какими проблемами люди приходят к членам Совета Республики? Поговорили с Александром Максимчуком

С какими инициативами и проблемами чаще всего приходят люди?

Александр Максимчук, генеральный директор Брестского областного унитарного предприятия управления жилищно-коммунального хозяйства:

Так как я работаю в системе жилищно-коммунального хозяйства, то, естественно, ко мне больше всего приходят люди по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Это водоснабжение, дороги, отопление, лифты, капитальный ремонт жилого фонда. На сегодня, в Год благоустройства, вопросы такого характера – это все-таки асфальтирование улично-дорожной сети и дворовых территорий.

В этом году мы больше делаем, чем в прошлом году, где-то на 20-30 % решаем вопросы. Не всегда получается все вопросы решить, но в большинстве своем, как и сегодня, люди приходили по воде, здесь нам проще решать, потому что есть указ № 488-й – долевое строительство, и мы с населением больше отрабатываем как их инициативу, и тогда проще строить. Допустим, если это вода, то это 50 на 50 – финансируется из бюджета и 50 % населением. Если это канализация, более дорогостоящие работы, то 70 % берет на себя бюджет, а 30 % население платит. Сегодня мы видели, что приходили люди и благодарили, говорили, что уже практически построены сети.

Как взаимодействую Совет Республики и местные Советы депутатов?

Виолетта Шаблинская, СТВ:

Александр Александрович, как вы можете оценить взаимодействие Совета Республики с депутатами местных уровней и какие вы используете механизмы для координации работы?