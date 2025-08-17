В «Стайках» завершилась республиканская спартакиада среди работников СМИ

На поле информационном или спортивном работники СМИ работают как единый слаженный механизм. Это еще раз доказала ежегодная спартакиада «Здоровье». Два дня свыше 500 бойцов информационного фронта соревновались за звание лучших в различных спортивных дисциплинах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Стайках» проходит торжественная церемония награждения. Сегодня сборные перетягивали канат. В числе 18 команд и коллектив нашего телеканала. Парни отдали все силы на борьбу и остались довольны собой.

Александр Духвалов, участник команды СТВ:

Адреналин до сих пор еще держит, он ее отпускает, потому что это очень тяжелое, очень, как бы сказать, эмоциональное мероприятие.

Вадим Козловский, участник команды СТВ:

Это командная работа, и здесь, как и в работе, должен быть командный подход, чтобы действительно победить. Ну, конечно же, перетягивание каната – это действительно спорт, и тяжелый спорт, и к этому нужно подходить ответственно, и я считаю, что нужно к этому готовиться. Побеждать, безусловно, приятно. Но это далеко не главное. Поднять корпоративный дух и укрепить связи в коллективе – вот, что действительно имеет ценность. А неформальное общение с коллегами, несомненно, этому способствует.

Милана Тулупова, болельщик:

Я считаю, что моя поддержка, конечно же, помогает команде, и мы вместе и работаем, и сильнее, и это обязательно поможет победить.