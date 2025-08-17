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В «Стайках» завершилась республиканская спартакиада среди работников СМИ

17 августа 2025 11:30
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На поле информационном или спортивном работники СМИ работают как единый слаженный механизм. Это еще раз доказала ежегодная спартакиада «Здоровье». Два дня свыше 500 бойцов информационного фронта соревновались за звание лучших в различных спортивных дисциплинах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Стайках» завершилась республиканская спартакиада среди работников СМИ-2

В «Стайках» проходит торжественная церемония награждения. Сегодня сборные перетягивали канат. В числе 18 команд и коллектив нашего телеканала. Парни отдали все силы на борьбу и остались довольны собой.

В «Стайках» завершилась республиканская спартакиада среди работников СМИ-4

Александр Духвалов, участник команды СТВ:
Адреналин до сих пор еще держит, он ее отпускает, потому что это очень тяжелое, очень, как бы сказать, эмоциональное мероприятие.  

В «Стайках» завершилась республиканская спартакиада среди работников СМИ-6

Вадим Козловский, участник команды СТВ:
Это командная работа, и здесь, как и в работе, должен быть командный подход, чтобы действительно победить. Ну, конечно же, перетягивание каната – это действительно спорт, и тяжелый спорт, и к этому нужно подходить ответственно, и я считаю, что нужно к этому готовиться.

Побеждать, безусловно, приятно. Но это далеко не главное. Поднять корпоративный дух и укрепить связи в коллективе – вот, что действительно имеет ценность. А неформальное общение с коллегами, несомненно, этому способствует. 

В «Стайках» завершилась республиканская спартакиада среди работников СМИ-8

Милана Тулупова, болельщик:
Я считаю, что моя поддержка, конечно же, помогает команде, и мы вместе и работаем, и сильнее, и это обязательно поможет победить. 

В «Стайках» завершилась республиканская спартакиада среди работников СМИ-10

Артем Шукалович, болельщик: 
По-настоящему ощущается такой командный дух. Спартакиада каждый год собирает много людей. Вот многие говорят, да, там телеканалы, радио, журналы, газеты, конкуренты, но на самом деле нет конкурентов. Единственное место, где мы конкурируем, это вот спортивные площадки, а на самом деле делаем одно дело все. 

Ольга Наумова, болельщик:
Здесь есть возможность действительно активно отдохнуть и еще дополнительно пообщаться вот с коллегами. 

Сборная СТВ статистом не была. У нас в активе 2 бронзы. В общем зачете команда на 12-й позиции из 20. Тем не менее, главная цель достигнута – праздник здорового образа жизни удался.

# Спортивные соревнования

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