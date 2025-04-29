Форум «Великое наследие – общее будущее» в Волгограде объединил более 500 представителей 20 стран

От белорусской стороны участие принимают парламентарии, представители общественных организаций, ректоры вузов, директора гимназий и школ, а также центров патриотического воспитания страны, ученые, члены Молодежного парламента при Национальном собрании. Накануне, 28 апреля, с наступлением темноты они стали свидетелями грандиозной мультимедийной инсталляции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане.

Прямая обязанность – нести то, что мы помним, то, что мы узнали от своих дедов, от своих родителей. Эту правду о той Великой Победе, о тех великих сражениях, об этой войне, нести ее и передавать своим детям, правнукам и внукам, делать все, чтобы они и дальше это передавали. Это невозможно забыть.

Патриотический форум в Волгораде – возможность еще раз показать величие подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. Это особенно важно, когда коллективный Запад пытается перевернуть все с ног на голову. Называют предателей героями, а победителей – проигравшими. И противостоять этому можно только совместными усилиями.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Народы, противостоящие Гитлеру, нашли в себе силы объединиться, выработать общие смыслы и получить общую Победу, без которой бы не было ни мира, ни счастья для всех.

Кубанычбек Самаков, депутат парламента Кыргызстана:

Со стороны Кыргызстана в Великой Отечественной войне участвовал каждый третий гражданин того времени. И именно здесь, в Мамаевом кургане, участвовал в войне в 1943 году лично мой дедушка. Соответственно, я как внук и как депутат парламента всячески стараюсь увековечить его имя и тем самым увековечить историю, которая была совершена всеми народами СССР.

Участники форума делятся опытом в воспитании патриотизма у юных земляков, рассказывают об успехах поисковых отрядов, которые и спустя 80 мирных лет находят безымянных бойцов, а также о том, как в их странах защищают историческую память от фальсификаций.