Форум «Великое наследие – общее будущее» в Волгограде объединил более 500 представителей 20 стран

Форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее» в Волгограде объединил более 500 представителей 20 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее» в Волгограде объединил более 500 представителей 20 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От белорусской стороны участие принимают парламентарии, представители общественных организаций, ректоры вузов, директора гимназий и школ, а также центров патриотического воспитания страны, ученые, члены Молодежного парламента при Национальном собрании. Накануне, 28 апреля, с наступлением темноты они стали свидетелями грандиозной мультимедийной инсталляции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане.
Прямая обязанность – нести то, что мы помним, то, что мы узнали от своих дедов, от своих родителей. Эту правду о той Великой Победе, о тех великих сражениях, об этой войне, нести ее и передавать своим детям, правнукам и внукам, делать все, чтобы они и дальше это передавали. Это невозможно забыть.
Патриотический форум в Волгораде – возможность еще раз показать величие подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. Это особенно важно, когда коллективный Запад пытается перевернуть все с ног на голову. Называют предателей героями, а победителей – проигравшими. И противостоять этому можно только совместными усилиями.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Народы, противостоящие Гитлеру, нашли в себе силы объединиться, выработать общие смыслы и получить общую Победу, без которой бы не было ни мира, ни счастья для всех.
Кубанычбек Самаков, депутат парламента Кыргызстана:
Со стороны Кыргызстана в Великой Отечественной войне участвовал каждый третий гражданин того времени. И именно здесь, в Мамаевом кургане, участвовал в войне в 1943 году лично мой дедушка. Соответственно, я как внук и как депутат парламента всячески стараюсь увековечить его имя и тем самым увековечить историю, которая была совершена всеми народами СССР.
Участники форума делятся опытом в воспитании патриотизма у юных земляков, рассказывают об успехах поисковых отрядов, которые и спустя 80 мирных лет находят безымянных бойцов, а также о том, как в их странах защищают историческую память от фальсификаций.