Чего ждать от президентских выборов 2025-го? Ответы искали эксперты ток-шоу «По существу»

Эволюция восприятия. Как оценивается политическая зрелость белорусов? Что способствовало развитию гражданского общества в нашей стране? И какие события на это влияют? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудят процессы, затрагивающие каждого, кому небезразлична судьба Беларуси.

«Люди хотели шоу» – о выборах 2020-го

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

2020 год сложный для анализа, потому что по большому счету те люди, которые не поддерживали в 2020-м действующего Президента, это ведь было не то чтобы против Лукашенко – все были на эмоциональном возбуждении из-за коронавируса. Не будь коронавируса… Люди хотели некого шоу, которое не влияло бы напрямую на процесс лечения людей, но чтобы у всех создавалась иллюзия, что государство рвет жилы, чтобы совершить невозможное чудо. А государство спокойно и методично выполняло свою работу. Наши люди начали гораздо лучше разбираться в том, что такое политика, приложив к этому усилия, не просто по верхам чего-то цепляя: за Лукашенко или не за Лукашенко. А чуть тоньше вникать в суть вопроса, лучше пытаться понять, почему такие решения принимает Президент, почему кто-то другой не может принять эти решения. Я считаю, за последние годы мы хорошо поработали по этому направлению. Чемоданова об избирательной системе Беларуси: все прозрачно, в соответствии с законодательством. Подробнее.

Шевцов рассказал, почему уверен в этих выборах

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Вы знаете, мне хотелось бы видеть ее абсолютно не такую, как каждую электоральную компанию, когда происходят выборы. Потому что мы знаем 2010-й, 2015-й, 2020-й годы. Вроде бы все проходило спокойно, но в последний момент вылазили постоянно какие-то, извините меня, насекомые со всех щелей, которые пытались рассказать, что мы живем неправильно, у нас нет демократии, у нас есть палітвязни и так далее. Просто от души хочется, чтобы эта кампания была не похожа ни на что, прошла спокойно, нормально, потому что мы уже понимаем, откуда нам ожидать удара в спину. Вот это самое главное. И вы знаете, почему я уверен, что она пройдет спокойно? Во-первых, Игорь Александрович не даст соврать, наши выборы в начале этого года в Палате представителей. По привычке, работая, руководя городской комиссией по выборам или просто баллотируясь в депутаты, постоянно ждал, откуда, что, где эта оппозиция, которая начнет тебя хаять, начнет тебя обязательно травить, обязательно какие-то гадости на тебя выливать. Эта кампания прошла абсолютно спокойно. Ты встречался с людьми, они тебе задавали нормальные, жизненные, от земли вопросы. Ты понимал, что вот эта вот вещь, которая ляжет однозначно в твою программу предвыборную. Совсем по-другому. Это было профессионально, цивилизовано. 2020 год на самом деле расшевелил тех, которые спали, которым было все равно. Понимаете? Они не были против Президента. Они не были против действующей власти. Они считали, что за них кто-то что-то сделает. И 2020 год их заставил думать, потому что они испугались, как испугались все мы без исключения, что в один прекрасный момент может рухнуть все. И тогда они начали думать, читать, смотреть, не только где-то в гаджетах, а смотреть нормальные передачи, слушать нормальных аналитиков, создавать свое мнение. И поэтому в этом году будет и явка, и результаты выборов совсем другие, даже лучше, чем прошлые годы.

Минск был самым протестным городом в 2020-м. Как сейчас?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, председатель Минской городской организации БСЖ:

Это не 2020 год. Вот даже коллективы, я сегодня была в трех, люди разных профессий, но даже восприятие и принятие того, кто к ним пришел говорить, общаться с ними на тему электоральной кампании и предстоящих выборов, принимается тепло. Не чувствуешь себя в каком-то напряжении, когда общаешься с людьми. Люди все понимают. Люди больше сегодня говорят о том, в каких условиях живут – в безопасных условиях. С одной стороны, такое настораживает, насколько все комфортно, все сильно хорошо. С другой стороны, ведь есть и понимание того, почему. Воскресенский: самые реперные точки, которые ищут наши недруги, – это социальные проблемы.

Чтобы общество эволюционировало, общество должно становиться умнее – Тур

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Меняется перелицовка. Вот с чем я согласен. Вот кроме российских блогеров, прямых оппозиционных, вот есть псевдопатриоты. Вот когда какая-то шваль в Гродно, продолжая работать в медицинском учреждении, заявляет, что для нее белорусский паспорт – это просто кусок бумажки, когда она называет белорусский язык мойвой, когда они оскорбительно относятся к белорусской власти, когда они травят министра культуры, то эти люди, которые вроде бы «патриотически настроены» и махают не бело-красно-белым, а красно-зеленым, они делают то же самое, и они создают негативный имидж. Кирилл Казаков, СТВ:

Игорь Александрович, можно я здесь слово передам Игорю Туру? Потому что ему есть тоже сказать на эту тему что-то.

Игорь Тур:

Что касается того, что они якобы вот такие люди, там, патриоты, то в материалах дела потом будет помечено со слов самого опрашиваемого. Они считают себя патриотами. Мы очень много говорим в последние годы в том числе о патриотизме. Но для того, чтобы общество эволюционировало в политическом понимании, экономическом, социальном, идеологическом, общество должно становиться умнее. Потому что нет ничего опаснее глупого, идеологически заряженного, считающего себя патриотом человека. Что он учудит завтра, никто понятия не имеет, включая его самого. Поэтому, в моем понимании, самый важный вектор, по которому мы работаем, это не идеологическое либо политическое просвещение, а просто образование. Потому что чем меньше в стране дураков, тем меньше будут играть всякие темы, от избыточной поддержки чернокожих, ЛГБТ до квадроберов. Это ведь все следствие человеческой глупости. А по форме это может быть только все разное.

Воскресенский: белорусы – одна из самых политически структурированных и образованных наций в Европе