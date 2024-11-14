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Во втором чтении приняли законопроект «Об изменении кодексов по вопросам образования»

14 ноября 2024 13:38
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Белорусское общество за последние годы заметно повзрослело в политическом отношении. Это отметил Игорь Сергеенко на заседании второй сессии Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня большинство граждан четко понимают, что судьбу своей страны может решать только народ, а задача народных избранников – держать руку на пульсе общественно-политической жизни и слышать запрос людей. На этих подходах и строится работа депутатского корпуса.

Во втором чтении приняли законопроект «Об изменении кодексов по вопросам образования»-2

Сегодня на заседании парламентарии приняли во втором чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам образования». Среди новшеств – решен вопрос, касающийся подвоза учащихся в крупных населенных пунктах. Теперь к местам образовательных, спортивных и культурно-массовых мероприятий детей будут доставлять бесплатно. Также в новом законопроекте закрепили требования к учащимся школ придерживаться делового стиля в одежде.

 

Во втором чтении приняли законопроект «Об изменении кодексов по вопросам образования»-4

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы отработали все моменты, сняли все проблемные нюансы, которые были. И на сегодняшний день, я считаю, что после того мозгового штурма, который мы проводили, начиная с момента поступления кодекса 17 июня, он полностью соответствует всем необходимым стратегическим задачам, которые ставил перед системой образования Президента на педсовете.

Законопроект по вопросам госрегистрации недвижимого имущества принят во втором чтении – подробности здесь.

# Палата представителей # Игорь Марзалюк # Закон

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