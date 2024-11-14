Во втором чтении приняли законопроект «Об изменении кодексов по вопросам образования»

Белорусское общество за последние годы заметно повзрослело в политическом отношении. Это отметил Игорь Сергеенко на заседании второй сессии Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня большинство граждан четко понимают, что судьбу своей страны может решать только народ, а задача народных избранников – держать руку на пульсе общественно-политической жизни и слышать запрос людей. На этих подходах и строится работа депутатского корпуса.

Сегодня на заседании парламентарии приняли во втором чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам образования». Среди новшеств – решен вопрос, касающийся подвоза учащихся в крупных населенных пунктах. Теперь к местам образовательных, спортивных и культурно-массовых мероприятий детей будут доставлять бесплатно. Также в новом законопроекте закрепили требования к учащимся школ придерживаться делового стиля в одежде.