Во втором чтении приняли законопроект «Об изменении кодексов по вопросам образования»

Белорусское общество за последние годы заметно повзрослело в политическом отношении. Это отметил Игорь Сергеенко на заседании второй сессии Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня большинство граждан четко понимают, что судьбу своей страны может решать только народ, а задача народных избранников – держать руку на пульсе общественно-политической жизни и слышать запрос людей. На этих подходах и строится работа депутатского корпуса.
Сегодня на заседании парламентарии приняли во втором чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам образования». Среди новшеств – решен вопрос, касающийся подвоза учащихся в крупных населенных пунктах. Теперь к местам образовательных, спортивных и культурно-массовых мероприятий детей будут доставлять бесплатно. Также в новом законопроекте закрепили требования к учащимся школ придерживаться делового стиля в одежде.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы отработали все моменты, сняли все проблемные нюансы, которые были. И на сегодняшний день, я считаю, что после того мозгового штурма, который мы проводили, начиная с момента поступления кодекса 17 июня, он полностью соответствует всем необходимым стратегическим задачам, которые ставил перед системой образования Президента на педсовете.
Законопроект по вопросам госрегистрации недвижимого имущества принят во втором чтении – подробности здесь.