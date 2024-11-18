Марзалюк: Беларусь – единственная страна на постсоветском пространстве, создавшая реальный средний класс

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нет, я считаю, что в этой ситуации моя главная задача – быть в команде Президента, поддерживать главу государства. Я хочу сказать как историк, как вы думаете, когда в Америке ввели ограничения двумя сроками?

Кирилл Казаков, СТВ:

По-моему, при Рузвельте.

Игорь Марзалюк:

После смерти Рузвельта. Он четыре раза был. А если бы остался жив, сделал бы всех и в следующий раз. Он был действительно всенародным президентом Соединенных Штатов. Его люто ненавидел финансовый капитал американский, за спиной называли «красным президентом». Именно Рузвельт создал средний класс. Именно Рузвельт вводил регулирование в американскую экономику. В этом плане, если мы с вами посмотрим, я понимаю, что всякие упрощения и сравнения неуместны. Различные периоды, различные эпохи, различные модели социально-экономических систем. Факт есть, что именно при Президенте Республики Беларусь Александре Лукашенко, Беларусь – единственная страна на постсоветском пространстве, создавшая свой реально существующий средний класс и 7 800 легальных долларовых миллионеров, которые не прячут по кустам свои деньги. Вот и все.