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Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к расширению отношений с Индонезией в разных отраслях

17 августа 2025 10:33
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Беларусь нацелена развивать последовательное взаимодействие с зарубежными партнерами на принципах равноправия и взаимоуважения, об этом не раз говорил наш Президент. Одно из таких государств – Индонезия. Сегодня, 17 августа, здесь отмечают День Независимости. По случаю праздника Александр Лукашенко направил послание Президенту этой страны, отметив, что географическое расстояние между странами не стало препятствием для развития плодотворного сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к расширению отношений с Индонезией в разных отраслях-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Минске. Подтверждаю стремление к расширению отношений с вашей страной в разных отраслях как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках. Уверен, близость подходов Беларуси и Индонезии к глобальным вопросам дает возможность существенно диверсифицировать торгово-экономические связи, а также активизировать контакты на всех уровнях.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Индонезия

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