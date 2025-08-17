Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к расширению отношений с Индонезией в разных отраслях

Беларусь нацелена развивать последовательное взаимодействие с зарубежными партнерами на принципах равноправия и взаимоуважения, об этом не раз говорил наш Президент. Одно из таких государств – Индонезия. Сегодня, 17 августа, здесь отмечают День Независимости. По случаю праздника Александр Лукашенко направил послание Президенту этой страны, отметив, что географическое расстояние между странами не стало препятствием для развития плодотворного сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.