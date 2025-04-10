Тема войны звучит по-новому – жители Могилёвской области посетили концерт-реквием «Каждый третий»

Тема войны в Беларуси зазвучала по-новому. В песнях, стихах, музыкальных произведениях. А точнее, объединении многих интерактивных форм для максимального погружения в историю военных событий нашей страны. Благодаря поручению Президента во Дворце Республики с 6 по 12 апреля проходит уникальный концерт-реквием, на который приглашают жителей регионов и Минска. Сегодня в зрительном зале – гости из Могилевской области. Такого в Беларуси еще не было. Творческие номера новой постановки включают в себя ранее неизвестные факты о геноциде мирных жителей нашей страны. Расследование уголовного дела раскрыло реальные масштабы трагедии. И если раньше мы считали, что во время войны погиб каждый четвертый, то собранные доказательства однозначно свидетельствуют о том, что погиб каждый третий. В память о героях и жертвах того страшного времени был создан проект «Каждый третий». Элла Маркевич собрала эмоции, которые объединяют каждого белоруса со своими мужественными предками.

Горечь утрат, которые понес наш народ в годы Великой Отечественной войны, проникает в самое сердце, оставляя неизгладимые раны. 10 апреля в зале Дворца Республики жители Могилевской области. Эмоций не сдерживают – в глазах застыли неутихающая боль и безмерное разрушение.

23 дня продолжалась героическая оборона Могилева. Армия и народное ополчение стояли насмерть за каждую пядь родной земли. Даже когда перестали поступать боеприпасы, медикаменты и продукты. Основной удар пришелся на деревню Буйничи – там ожесточенные бои шли 14 часов. Артиллерийский обстрел чередовался с танковыми атаками. Но немецкая армия получила серьезный отпор: были ликвидированы 39 вражеских боевых машин. Город на Днепре стал первым на пути к Москве, когда захватчики осознали: план блицкриг обречен.

Сегодня Буйничское поле – место памяти и скорби, сама земля бережно хранит память о тех, кто отдал жизнь за свободу и мирное будущее.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Могилевщина, конечно же, в годы Великой Отечественной войны показала пример мужества, героизма, патриотизма, любви к своей Родине. Чего только стоит одно Буйничское поле. Нет такой семьи, которая не пострадала в годы Великой Отечественной войны. Особой строкой – это трагедия сожженных деревень, 1 800 сожженных деревень Могилевской области.

Тростенец, Озаричи, Красный Берег – названия нацистских лагерей, которые стали символом зверств и местом гибели сотен тысяч жизней невинных людей. В первые дни войны фашисты превратили окраину Могилева в настоящий ад – открыли лагерь для военнопленных «Шталаг 341». Он стал кладбищем для десятков тысяч людей. Трагедия, которая навсегда останется в памяти белорусов.