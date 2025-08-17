Лукашенко поздравил коллектив главного военного клинического медцентра ВС с 220-летием

Более двух веков продуктивной работы, десятки тысяч спасенных жизней, неоценимый вклад в развитие военной медицины и отечественного здравоохранения. 220-летие со дня образования отмечает государственное учреждение «432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Беларуси». Со значимым событием личный состав и ветеранов поздравил глава государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Яркий героический путь прославленного учреждения неразрывно связан с военной историей нашей страны. Десятки тысяч спасенных человеческих жизней в годы военных лихолетий, когда госпиталь вместе с войсками выдвигался далеко за пределы государства, сотни тысяч граждан, получивших медицинскую помощь в мирное время, успешная борьба с эпидемиями. В годы Великой Отечественной войны врачи и медсестры сыграли ключевую роль в эвакуации, оказав помощь более 60 тысячам больных и раненых, большая часть из которых вернулась в строй.

Коллектив военного медцентра бережно хранит славное наследие, добросовестно выполняет свой гражданский и врачебный долг, беззаветно служит родной Беларуси и ее народу. Александр Лукашенко выразил уверенность, что так будет и впредь.