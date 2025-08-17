В Беларуси с 18 августа вступит в силу ряд новшеств для самозанятых, ИП и юрлиц

Правила игры для бизнеса меняются. С 18 августа вступает в силу один из самых серьезных документов для ИП, самозанятых и юрлиц. Предприниматели будут по-новому платить взносы в ФСЗН, которые влияют на формирование их будущих пенсий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из главных изменений станет то, что размер платежей теперь будет напрямую зависеть от фактических доходов. Но существуют некоторые особенности. Если годовой доход ИП не превышает 12 минимальных зарплат, то предпринимателю нужно будет выплатить 35 % от фактического заработка. Если же доход больше, платеж будет рассчитан как 35 % от суммы МЗП. При этом предприниматели могут увеличить размер своей будущей пенсии, делая отчисления из большего дохода.

Екатерина Лихачева, заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Мы видели ситуацию и видели обращение граждан, желание доплатить взносы для того, чтобы сформировать страховой стаж. Для индивидуальных предпринимателей были вопросы, когда у индивидуального предпринимателя это приработок, небольшой доход, и надо было как-то корректировать законодатель, чтобы можно было платить из фактического дохода. Если говорить про юридических лиц, то конечно и в Фонде социальной защиты населения, и в стране целом идет работа по выявлению фактов выплаты зарплаты в конвертах.

Цель изменений состоит в стремлении повысить для бизнеса финансовые риски от неофициальных схем выплаты зарплаты и стимулировать работников, получающих «деньги в конвертах», задуматься о размере своей будущей пенсии.