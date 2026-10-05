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Новости по тегу #Художники Минска

В Минске 6 новых муралов! Художник Дмитрий Новиков рассказал, как создавал шедевры
05 октября 2026 11:55

В Минске 6 новых муралов! Художник Дмитрий Новиков рассказал, как создавал шедевры

Создали более 400 работ! Студенты БГАИ приняли участие в международном пленэре «Солнечная палитра Востока»
06 августа 2026 08:55

Создали более 400 работ! Студенты БГАИ приняли участие в международном пленэре «Солнечная палитра Востока»

Работы «Тактак» есть в России, Казахстане и других странах – пообщались с белорусским стрит-художником
25 марта 2026 14:54

Работы «Тактак» есть в России, Казахстане и других странах – пообщались с белорусским стрит-художником

Художественная выставка ко Дню единения народов Беларуси и России открылась в Минске
26 марта 2025 18:12

Художественная выставка ко Дню единения народов Беларуси и России открылась в Минске

Искусство без границ – художник-монументалист создал рельефные картины для незрячих
08 февраля 2025 12:51

Искусство без границ – художник-монументалист создал рельефные картины для незрячих

Во Дворце Независимости прошла выставка белорусской художницы, посвященная празднику тружеников села
04 октября 2024 08:31

Во Дворце Независимости прошла выставка белорусской художницы, посвященная празднику тружеников села

На одну игрушку уходит две недели. Художница рассказала о создании новогодних украшений в винтажном стиле
20 декабря 2023 07:26

На одну игрушку уходит две недели. Художница рассказала о создании новогодних украшений в винтажном стиле

Любого ли человека можно научить рисовать? Поговорили с художницей о тонкостях искусства
08 декабря 2023 08:37

Любого ли человека можно научить рисовать? Поговорили с художницей о тонкостях искусства

«Я без него не могу ни дня». Почему Минск стал главной темой творчества художника Владимира Шаркова?
10 февраля 2023 15:03

«Я без него не могу ни дня». Почему Минск стал главной темой творчества художника Владимира Шаркова?

В детстве мечтала стать актрисой. Поговорили со столичной художницей и дизайнером
25 января 2023 16:12

В детстве мечтала стать актрисой. Поговорили со столичной художницей и дизайнером

«Это лучшее место на Земле». Побывали в мастерской белорусской художницы и узнали, как создаются шедевры
01 декабря 2022 16:17

«Это лучшее место на Земле». Побывали в мастерской белорусской художницы и узнали, как создаются шедевры

«Берега моих горизонтов». В Минске проходит юбилейная выставка живописца Владимира Уроднича
10 ноября 2022 16:53

«Берега моих горизонтов». В Минске проходит юбилейная выставка живописца Владимира Уроднича