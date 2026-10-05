Новости по тегу #Художники Минска

Креативный художник Дмитрий Новиков вновь добавил Минску огня. Его оригинальные муралы разрывают соцсети и заряжают горожан солнцем.
О том, как такие проекты влияют на профессиональный рост художников и студентов, поговорили с гостем.
За плечами – десятки разных выставок и мероприятий. Фестиваль дизайна, благотворительный проект – каждому району Беларуси свою птицу-символ, международные фестивали уличного искусства.
Организатором вернисажа выступила Ассоциация художников-пленэристов, куда входят более 500 живописцев двух стран.
Художник объединил живопись с образностью природы и каноничностью архитектуры. А дополнили картины строки из стихотворений Алеся Рязанова и Максима Богдановича, переведенные на шрифт Брайля.
В экспозиции представлено около 30 работ, каждая из которых выполнена пастелью на картоне или в смешанной технике. Основная тема – жизнь белорусской деревни. Труженики села, их тяжелая и такая важная работа по подготовке и проведению уборочной кампании.
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