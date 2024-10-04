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Во Дворце Независимости прошла выставка белорусской художницы, посвященная празднику тружеников села

04 октября 2024 08:31
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«На родной земле». В преддверии главного праздника тружеников села – «Дожинок» – во Дворце Независимости открылась выставка белорусской художницы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости прошла выставка белорусской художницы, посвященная празднику тружеников села-2

Картины Ларисы Журавович – это признание в любви к родному краю, природе, обычаям и труду простых людей. В экспозиции представлено около 30 работ, каждая из которых выполнена пастелью на картоне или в смешанной технике. Основная тема – жизнь белорусской деревни. Труженики села, их тяжелая и такая важная работа по подготовке и проведению уборочной кампании – каждая картина отражает неразрывную связь людей с родной землей. Особое место на выставке занимают натюрморты. Полотна такие реалистичные, что кажется, можно почувствовать аромат свежего хлеба, сала и овощей.

Во Дворце Независимости прошла выставка белорусской художницы, посвященная празднику тружеников села-4

Лариса Журавович, художница:
Труд на земле мне вообще всегда нравился, потому что я с детства росла в деревенской семье, все это знаю. Эта выставка стала для меня такой даже в каком-то плане неожиданным событием в жизни и, конечно, очень ответственным, о котором я буду вспоминать очень долго. Я очень благодарна Союзу художников за то, что такая возможность у меня есть.

Во Дворце Независимости прошла выставка белорусской художницы, посвященная празднику тружеников села-6

Вероника Тыворская, куратор выставки:
Выставка такая теплая, душевная, простая, интересная, может быть, такая повседневная, но при этом необычная техника, во-первых, которой исполнены работы, это пастель. Она очень кропотливая, сложная.

Во Дворце Независимости прошла выставка белорусской художницы, посвященная празднику тружеников села-8

Познакомиться с творчеством талантливой художницы и прочувствовать колорит настоящей, самобытной белорусской деревни смогут все гости Дворца Независимости. Работать выставка будет в течение месяца.

# Выставка # Лариса Журавович # Художники Минска

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