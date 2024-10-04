Во Дворце Независимости прошла выставка белорусской художницы, посвященная празднику тружеников села

«На родной земле». В преддверии главного праздника тружеников села – «Дожинок» – во Дворце Независимости открылась выставка белорусской художницы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картины Ларисы Журавович – это признание в любви к родному краю, природе, обычаям и труду простых людей. В экспозиции представлено около 30 работ, каждая из которых выполнена пастелью на картоне или в смешанной технике. Основная тема – жизнь белорусской деревни. Труженики села, их тяжелая и такая важная работа по подготовке и проведению уборочной кампании – каждая картина отражает неразрывную связь людей с родной землей. Особое место на выставке занимают натюрморты. Полотна такие реалистичные, что кажется, можно почувствовать аромат свежего хлеба, сала и овощей.

Лариса Журавович, художница:

Труд на земле мне вообще всегда нравился, потому что я с детства росла в деревенской семье, все это знаю. Эта выставка стала для меня такой даже в каком-то плане неожиданным событием в жизни и, конечно, очень ответственным, о котором я буду вспоминать очень долго. Я очень благодарна Союзу художников за то, что такая возможность у меня есть.

Вероника Тыворская, куратор выставки:

Выставка такая теплая, душевная, простая, интересная, может быть, такая повседневная, но при этом необычная техника, во-первых, которой исполнены работы, это пастель. Она очень кропотливая, сложная.