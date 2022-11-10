«Берега моих горизонтов». В Минске проходит юбилейная выставка живописца Владимира Уроднича

Новости Беларуси. «Берега моих горизонтов» – такое название получила юбилейная выставка живописца, заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь, лауреата специальной премии Президента Владимира Уроднича. Открытие состоялось в Республиканской художественной галерее Белорусского союза художников, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:

Представьте себе – 80 лет и 50 лет, какой отрезок лет прожил этот художник, сколько он увидел, сколько тем он мог поднять. Практически всю вторую половину ХХ века, которую он видел перед собой, которая проходила рядом с ним, по сути, она отразилась на его полотнах. Его путь был достаточно сложным, потому что это был человек, который всегда помнил свое детство. Это детство мы видим на его работах. Тема войны – это тема его детства, тема его семьи, тема его малой родины – это тоже тема его детства, которую он всегда вспоминает, очень часто туда ездит. С большим удовольствием ездит, пишет пленэрные работы, которые потом вырастают в огромные картинные полотна. С другой стороны, это человек, который всегда был рядом с решением больших государственных проблем, поэтому тема патриотизма для Владимира Уроднича всегда была очень важной. Если зритель пройдется по этой выставке, то он сможет увидеть очень много работ, которые посвящены нашей истории, истории древней, новейшей. И это неслучайно, потому что более 30 лет Владимир Уроднич отдал работе в Министерстве культуры. Для него вопросы национального, вопросы истории очень важны. Поэтому все темы, которые поднимает этот художник, безусловно, должны у зрителя вызывать ощущение того, что мы живем в прошлом и настоящем времени. Особенно в настоящем времени, которое не позволяет нам забыть то, что было когда-то.

Выставка приурочена к 80-летию мастера и 50-летию его творческого пути. Работы отражают важные события в биографии художника, а тема малой родины занимает особое место. Владимир Васильевич родился на хуторе Лучки возле деревни Большие Орлы Столинского района, но большую часть жизни провел в городе. Однако в своих работах живописец вновь и вновь возвращается к родным местам, деревенской жизни и красоте Полесского края.

Владимир Уроднич, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Я всем говорю, что я деревенский мужик. Я оттуда не оторвался ни на один час, ни на одну секунду. Недавно, когда был День деревни, я говорю: «Ребята, я от вас никогда не уезжал, моя душа остается здесь». Поэтому если посмотреть в центр моего творчества – это мои детские воспоминания, юношеские воспоминания, жизнь социальная деревни. Иногда находятся сюжеты, они должны быть острыми, зрителей чем-то нужно увлечь в своем представлении о жизни. Сложилось так, что я, будучи на свадьбе в Столинском районе у своего двоюродного брата, возврат был через реку Горынь, деревня Маньковичи, паром, когда уже на пароме наш автобус стоял с людьми, я представил себе, чего искать тему, тут образность вся на виду. Невеста от одного берега счастья плывет к другому. Не является ли это темой или мотивом для выбора, так оно и получилось.

Здесь представлены работы разных лет. Для выставки художник отобрал около 70 полотен. Хотелось и больше, но все просто не вместил бы зал.

Владимир Уроднич:

Ветлица течет река, она впадает в Припять. Туда часто сельчане выгоняли коров на пастбище. А это было очень экзотично. Они соберутся там, через речку переплывают на дойку обеденную. А чего стоит такой эпизод, как доярки колхозные рано утром, в 3 часа ночи уезжают на дойку колхозных коров и начинают петь свой репертуар. И некоторые говорят: «Надо подниматься, потому что доярки поехали». Данная работа называется «Встреча», этот мелиоратор, который виновник проектных работ по прокладыванию всех каналов. Здесь есть момент, когда на заднем плане вдали видно на холсте, что там идут некие работяги. Они идут на работу или после работы. Понятно, что этот дуб, на котором размещены эти гнезда. У меня спрашивали, как на одном дубе может быть три гнезда? Это натуральное изображение. Но автор понимает, что раз эта линия уже прокладывается здесь, вряд ли этот дуб устоит, его наверняка уберут. Это тоже свое сочувствие, не потому, что лес рубят, щепки летят, а потому что эти большие работы имели большие издержки.