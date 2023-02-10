«Я без него не могу ни дня». Почему Минск стал главной темой творчества художника Владимира Шаркова?

Его Минск – советский и современный – прекрасно знаком столичным жителям. Ведь каждая улочка, каждая троллейбусная остановка узнаваемы, хотя мастер, как он сам признает, любит посвоевольничать. Отдельный цикл посвящен достопримечательностям Беларуси. Выполненные в характерной манере, они стали своеобразной визитной карточкой Беларуси. Что же, пора знакомиться: художник, график, живописец, член Белорусского союза художников Владимир Шарков.

Трамвай едет мимо Дома пионеров. Начинал свою художественную карьеру в кружке лепки сначала, а потом уже в изостудии.

Квест для экскурсоводов и историков. Работы Владимира Владимировича зашифрованы, и их еще придется разгадать. Его виды старого Минска заставляют задуматься: а было ли так на самом деле? Несмотря на то, что сам художник постоянно в поиске уникальных архивных материалов и снимков, он запросто может на своем полотне «развернуть» трамвай в другую сторону.

Я тут посвоевольничал. Написано «Круглая площадь «Аэропорт», а нарисован вокзал. С точки зрения достоверности первый маршрут был № 1. он назывался «Вокзал – Круглая площадь». Он разворачивался и ехал обратно. От вокзала. Это уже более поздний маршрут.

К слову, у нашего героя особая любовь к столичному транспорту. Он может точно назвать год выхода любой модели автобуса или троллейбуса, рассказать про столичные маршруты и показать их на карте. Откуда такая увлеченность?

Владимир Шарков, художник:

Архитектурный пейзаж, пейзаж города стал неотъемлемой темой моего творчества. То есть это то, что меня интересует. Но город, особенно большой, как Минск, не может быть без транспорта. Вот я и обратился в какой-то период времени к транспорту, к историческим трамваям, которые были в Минске, троллейбусам в разных вариантах. Пытаясь совместить не просто изображение транспортного средства, троллейбуса, но и тот пейзаж, который был. На основе фантазии, архивных фотографий, как ехал трамвайчик в 1937 году на улице Ленинской.

– Насколько достоверно? По фотографиям, по воспоминаниям детским?

– Это больше по фотографиям, но опять-таки, чисто на основе каких-то интуитивных вещей. Потому что я хочу сказать, что, когда начинаешь рисовать архитектурный пейзаж, поневоле рука начинает двигаться и ты начинаешь рисовать крыши, домики. Такие, какие тебе рука подсказывает. Естественно, бывает, что заносит в ту или другую сторону.

Заметил мастер и еще одну особенность: раритетные фото не передают пространство, поэтому и остается место для домысливания и придания городу особого колорита. В 2022 году минский троллейбус отметил свое 70-летие. История трамвая насчитывает без малого 95 лет, а столичный автобусный парк в следующем году и вовсе празднует 100-летний юбилей. Как можно обойти в работах такие важные даты?

Владимир Шарков:

Первый номер троллейбуса, который ехал по проспекту тогда Сталина, потом Ленина в 1952 году. Недавно был юбилей легендарного Виленского вокзала. Либаво-Роменская железная дорога, Виленский вокзал. Все вспоминали. Вот моя фантазия по поводу этого вокзала. Это уже а-ля 1930-е годы, когда там уже был трамвайчик. У него там было кольцо, и он поворачивал. Персонализировал Владимир Шарков и старую фотографию, сюжет которой наверняка известен многим.

Владимир Шарков:

Знаменитая фотография, которая кочует из одного учебника в другой, где постовой стоит и тут девушка перебегает перед этим трамвайчиком улицу. 1939 год. Я без постового и без девушки, но пытаясь сохранить силуэты зданий, которые были. Намек на гостиницу «Европа».

– Как раньше работал транспорт? Вы рассказали про такой момент с трамваями, что там, оказывается, номера подсвечивались.

– На моей памяти, я уже начинал в школу ходить самостоятельно, меня отправляли на занятия изо или в кружки, мне объясняли, что по бокам под надписями с маршрутом и номером еще два фонарика горели. Они горели разным цветом. Наверное, чтобы с расстояния было легче ориентироваться, что приближается маршрут, номер такой-то. Сейчас табло горит. «Ваш маршрут через три минуты». А тогда горели лампочки, издалека видно. Ага, все ясно, значит, твой. Бегом-бегом, ускоряешься, чтобы на остановку попасть. Возле парка Горького я садился чаще всего.

Вот так тесно переплелась реальность с фантазией автора и теплыми воспоминаниями из детства. И каждый раз это новая попытка увидеть любимую столицу в другом ракурсе. Это мое восприятие города. Дух города, genius loci по-латыни. Мне кажется, что я к этому стремлюсь в своих работах: попытаться передать дух города.

Но не Минском единым. Некоторое время назад у мастера возникла идея изобразить белорусские замки и храмы. Для этого пришлось объехать всю Беларусь. А недавняя встреча с Мирским замком свежа в памяти до сих пор.

Владимир Шарков:

Так получилось, что я проезжал мимо и был поражен тем, как сейчас, когда хлынули туристы, рождественские, зимние. Замок был абсолютно еще пустой. Насколько он был, так скажем, графичен. Башни, башни. В тот день не так много было снега, поэтому мне захотелось опять вернуться к теме архитектурного пейзажа, попытаться пересчитать все башни и окна, все элементы, которые есть на самом деле. И что же выяснилось? Спорим, вы этого никогда не замечали!

Владимир Шарков:

В Мирском замке все башни разного размера. Все разной величины. И крыши на этих башнях все разной величины. И по количеству ребер они разные, и по размеру они разные. Но когда на бегу или на фотографии смотришь, это так не ощущается. А вот когда станешь, когда некуда спешить, стоишь и смотришь, то ты удивляешься, насколько они все разные.

К слову, мастерская художника расположена в исторически значимом месте столицы – Троицком предместье. И тот вид, который открывается из окна, просто не может не завораживать.

Владимир Шарков:

Выразительность этого вида появляется, когда летом начинают солнечные лучи освещать и появляется какая-то контрастность. В солнечный день этот вид преображается неимоверно. Здание бывшей синагоги, она аутентична. Оно практически не пострадало, не изменилось, сквозь века прошло. А сегодня оно изображено и на многих картинах мастера. Вместе с минскими крышами, которые, как оказалось, не менее колоритны, чем питерские.

Владимир Шарков:

Улица Зыбицкая полностью изменила силуэт Верхнего города. Верхняя часть очень графичная – купола, шпили, горизонтали, вертикали. А тем более, когда блуждает свет, – утром он с одной стороны, после обеда с другой – то он очень интересен. Вот такое живописное признание в любви родной столице, которое красной нитью проходит через все творчество Владимира Шаркова.

Особенно красив, на взгляд художника, Минск зимой. Владимир Шарков:

Когда снег выпадает, город становится вообще фантастическим. Что-то закрывается снегом, как сейчас, что-то подчеркивается, появляется какая-то выразительная контрастность. Ну и потом, очень много оттенков зимой. Гораздо больше, чем летом. Летом из-за того, что солнечный свет более «жесткий», свет и тень. А зимой очень много полутонов, так называемый блуждающий свет. Для живописца это бездна творческих задач. Так что не теряйте времени и ищите свои любимые ракурсы для вдохновения.