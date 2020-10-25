«Нужно просто садиться и работать». Минчанка рассказала, как лень и нежелание жить по графику привели её в искусство

Новости Беларуси. Любая картина в интерьере создает особое настроение. Наша героиня умело передает свое видение мира и его многогранность через настенные шедевры, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. По образованию Виктория – аранжировщик компьютерной музыки. Работала в Москве, в драматическом театре «Мел» звукорежиссером, там же окончила школу радиоведущих. А по приезду в Минск начала работать художником-декоратором. Обычная человеческая лень и нежелание жить по графику привели эту девушку в искусство.

Виктория Богуш, художник, дизайнер:

Не сразу пришла к таким вещам, это внутренний поиск. Эстетика окружающего мира тоже для меня важна, и я очень люблю работать с материалом: тактильные ощущения от дерева, бумаги. Мне все время нравится что-то создавать с тактильным ощущением.

Окунуться в творчество без специальных навыков непросто. Сперва следует изучить много литературы. Важно разобраться в таких понятиях, как «психология цвета» и «композиция». Здесь Викторию выручает опыт, приобретенный во время учебы.

Виктория Богуш:

Мое музыкальное образование мне очень помогло, потому что анализ формы – это все очень связано. Музыка – это тоже искусство, но искусство более тонкое, другое восприятие немножко. Искусство, в принципе любое, – это невербальное общение с тонкими материями внутреннего мира.

Вдохновение – штука капризная, и порой творить приходится вопреки. Но даже сам процесс создания новых работ может вдохновлять. Наша героиня говорит, что это целый ритуал: только соблюдая особые правила, можно создать что-то интересное.

Виктория Богуш:

Я пришла к тому, что нужно просто садиться и работать. Вот один день ты не сделаешь ничего. Второй день ты тоже ничего не сделаешь, но на третий день ты поспишь, как-то переходишь. Менять локации желательно: гулять, ходить, разговаривать. Бывает такое – я иногда и дома могу посидеть недельку. Вот это тяжело. Не надо гнаться за идеей – она сама придет.

Желательно это делать в одиночестве. Потому что, когда я начинаю работать, у меня комната, весь пол в каких-то деталях. То есть, это и вырезки, и бумага. Даже чтобы люди не поранились. Мне, в принципе, не мешает это работать. Конечно, к вечеру ближе, когда потише, можно уединиться, остаться с материалом и с собой.

Работы выполнены в стиле поп-арт. Природа, поэзия, психология – здесь все находит свое отражение. Через картины собирается коллаж внутреннего мира художника.

Виктория Богуш:

Пускай они интерьерные, но в них я оставляю капельку души. Может быть, это внутренне кого-то поменяет или вдохновит на какие-то вещи. И мотивационные, конечно. Тема природы однозначно, то есть, в очень многих работах – тема энергии, космоса. Очень многие люди забывают, что мы живем, как бы, на камне огромном, который несется с огромной скоростью в пространстве. Очень много чего неизученного. Ну и, конечно, про любовь. Без нее не было бы ничего.

А еще важно, чтобы дело жизни приносило удовольствие. После долгих поисков себя нашей героине все же удалось найти занятие по душе. Для нее главное – не бояться ошибаться, пробовать новое и не останавливаться на достигнутом.

Виктория Богуш:

Я обожаю то, что я делаю. Я наконец-то успокоилась, нашла то, что меня вдохновляет и дает стимул дальше двигаться, что-то делать. Посоветую – хотя не люблю давать советы – ищите то, что вам доставляет удовольствие, и это всегда будет успешно, всегда найдет своего обывателя, зрителя. И вообще, всем же нельзя понравиться. Каждый для себя отметит что-то. Надо идти к тому, что нравится. Жизнь одна, и это надо помнить, и проводить ее с удовольствием.