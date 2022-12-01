«Это лучшее место на Земле». Побывали в мастерской белорусской художницы и узнали, как создаются шедевры

Новости Беларуси. Художница Юлия Мацуро – коренная минчанка. Поэтому она видела столицу самой разной. Ее Минск – это город контрастов. Где каждое полотно, как параллельная реальность: одни и те же пейзажи при различном освещении создают свое настроение. То туманно-меланхоличное, то морозно-снежное, то вечерне-загадочное. Но в любую пору года и время суток Минск удивителен и неповторим. Мы заглянули в мастерскую автора, чтобы воочию понаблюдать за процессом, а заодно посмотреть на зимнюю сказку с высоты птичьего полета, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Юлия Мацуро, художник:

Здравствуйте, добро пожаловать в нашу мастерскую. В этой мастерской я работаю вместе с мужем Басалыга Филиппом, свекром Басалыга Михаилом Самуиловичем. Это лучшее место на Земле, кусочек рая для меня. Тут время останавливается, все проблемы и заботы уходят на второй план. Существуют только это пространство, собственные мысли и воплощение этих мыслей на холсте, на бумаге. Сегодня пришла внезапная идея написать натюрморт. Цветов вроде уже нет, снегом все засыпало, но, идя в мастерскую, я увидела во дворе кустик бархатцев, заснеженных, красивых, ярко-оранжевых. Это было так красиво, они вроде еще живые, но замерзшие. Мысль мгновенно пришла, думаю, к бархатцам должна быть хурма обязательно. Зимний вкусный фрукт, в течение получаса я купила в магазине хурму, поставила букет. За несколько часов я написала, завтра буду дописывать натюрморт. Так что мы принимаем непосредственное участие в рождении нового шедевра. Тем временем столичная художница с удовольствием делится секретами мастерства.

Юлия Мацуро:

У каждой краски свои есть нюансы, свои плюсы и минусы. Акрил удобен в работе тем, что быстро сохнет. То есть слой, проходит 10-15 минут, второй слой, можно переделать заново работу, перекрасить можно в течение дня. Маслом так не получится. Любимые цвета – темно-синие, цвет индиго, индантреновый синий, бордо, холодные оттенки. Ну а пока бархатцы и хурма приобретают форму и цвет, мы рассматриваем уже готовые полотна. На этой картине тихо падает снег, а дом «под шпилем», как и много лет назад, гордо возносит пятиконечную звезду, украшенную лавром. Юлия Мацуро:

Мой любимый город Минск, шпиль, центр города, площадь Победы, это место моего детства, я выросла на площади Победы. Это для меня самый уютный и говорящий район про наш город. Все меняется, вокруг строятся новые здания, а этот район остается классическим, каким был изначально. Для Юлии это место особое. Поэтому даже на картинах здесь как-то по-домашнему уютно и тепло.

Юлия Мацуро:

По этой реке на этом месте мы катались на коньках. Морозы были сильнее, чем сейчас, река замерзала полностью, толстый слой льда, мы на коньках с братом и родителями катались. Рядом еще были горки, на санках катались, на лыжах маленьких. Рядом район Осмоловка, вроде избитый сюжет, ничего особенного, но он камерный, очень уютный. Там находится художественный лицей, в котором я училась. Тоже это место родное, с учебой связанное, хлебзавод рядом, запах хлеба, тепло и уют даже зимой.

Наша героиня с детства проявляла любовь к творчеству. Эту страсть она позаимствовала у своих талантливых родителей. Юлия Мацуро:

Мне все нравилось, что связано с ручным трудом, в детстве и соломоплетение, и вязание, и вышивка, и лепка. Рукоделие нравилось, было даже сложно определиться. Мама у меня архитектор, достаточно творческая семья, папа – краснодеревщик, реставратор. Всегда дома были краски в большом количестве, бумага, которой не было у одноклассников. Это было как само собой, как это, что у кого-то нет набора красок в 36 цветов. Поэтому с выбором профессии долго определяться не пришлось. На ее картинах тихо качаются на волнах лодки, а прохожие на набережной кормят голубей. Казалось бы, все просто, но даже в обыденности есть место чуду. Например, вот такому кролику в пенсне и костюме в клеточку. Совсем скоро он оживет и будет радовать нас с праздничных открыток.

Юлия Мацуро:

Эта графическая техника называется офорт, на цинковой пластине 1.5-2 миллиметра толщиной. Цинк сначала шлифуется до зеркального отражения, после шлифовки снимаются края пластины, они называются фасеты.

Затем пластина покрывается специальным офортным лаком и на нее переносится эскиз изображения. Иглой процарапываются те зоны, которые позднее будут забиты специальной краской. Пластина погружается в кислоту. И вуаля – матрица с милым сказочным персонажем готова. Юлия Мацуро:

Эскиз всегда рождается из ниоткуда. Рука всегда выводит на какую-то мысль, бывает, что даже от тебя не зависящую, сначала у меня была мысль про кролика Дюрера, сепия, более реалистичный. Потом эскиз меняется, была горизонталь, потом я листы доклеивала, получилась вертикаль, поэтому он большой получился, изначально другая идея была. После этого у меня сам начал вырисовываться кролик из «Алисы в стране чудес». Оно как-то само, а потом я эту идею в голове подхватила. Думаю, точно, это сказка, можно сделать кролика в стиле «Алисы в стране чудес», чтобы со сказкой ассоциация у людей шла. – Ваш кролик какой для вас? Можете его как-то описать?

Юлия Мацуро:

Он должен быть спокойный, немногословный, но в то же время очень уверенный и достойный. Вот такой символ нового года. К слову, офорты – вещь штучная. Ведь каждая открытка делается вручную, как и подпись, номер копии, которые наносятся на готовое изображение. Всего таких ретро-карточек будет не более 200. Юлия Мацуро:

Эта вещь называется офортный станок. Но он сейчас в разобранном виде, собирается он быстро. Мы его выкатываем, ставится в центре мастерской. Это тайлер – основа, на которую кладется пластина и бумага. Колесо большое, оно все прикрепляется к основе, к станку. И два вала, на вал кладется войлок, который прижимает бумагу к пластине. Под давлением вал прокатывается по тайлеру, колесо крутится без остановки вручную, ни в коем случае нельзя останавливаться, потому что там, где рука остановится на пластине, там будет полоса, будет брак, который никуда не пойдет. Процесс и вправду сложный и трудоемкий. Зато теперь мы знаем, где на самом деле находится мастерская Деда Мороза. К слову, хранятся здесь не только уникальные инструменты и произведения творческого семейства Мацуро-Басалыга, но и, к примеру, вот такие необычные творения – портрет кисти аутентичного светлогорского художника Сергея Коваля.

Юлия Мацуро:

Человек увидел нас так, на мой взгляд, очень интересно и необычно. Он художник самобытный, у него все работы немного в народном духе. А вот работы самой Юлии Мацуро можно увидеть во многих столичных галереях. Мы заглянули в одну из них. Юлия Мацуро:

В галерее «Беларт» представлена серия городских пейзажей. В основном зимние, одна осенняя и ранняя весна. В основном сюжет крутится вокруг центра города, набережная реки Свислочь. И зрителя ведешь будто вдоль набережной, прогулка по набережной. Здесь зима морозная, январь, а здесь зима, переходящая в весну, когда снег начинает таять, вода с проталинами, звенящий весенний воздух. Ее городскими пейзажами можно любоваться бесконечно, находя все новые и новые детали и ощущая особую теплоту, которая исходит от картин. Вот такое признание в чувствах в каждом мазке!