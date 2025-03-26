Художественная выставка ко Дню единения народов Беларуси и России открылась в Минске

Выставка картин художников-пленэристов Союзного государства открылась в Минске. На ней представлены около 100 художественных и графических работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организатором вернисажа выступила Ассоциация художников-пленэристов, куда входят более 500 живописцев двух стран. Одной из тем выставки стали красоты белорусской природы и сохранение историко-культурных ценностей. Чтобы лучше передать все их грани, творцы выезжали на пленэры в Минск, Витебск и Поставы.

Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств:

Взгляд, например, художника из Казани отличается от взгляда на этот же архитектурный объект художника, например, из Москвы или из Беларуси. Мы же все разные.

Людмила Курилович, куратор международных проектов Ассоциации художников-пленэристов:

Наша цель – показать Беларусь не очень изведанную. Потому что туристические маршруты, как правило, проходят по областным центрам, в столице, по замкам Беларуси. А уникальность этой страны – это и те места в таких маленьких районных центрах, в деревнях. Естественно, самая большая ценность Беларуси – это ее люди.