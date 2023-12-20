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На одну игрушку уходит две недели. Художница рассказала о создании новогодних украшений в винтажном стиле

20 декабря 2023 07:26
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Авторские игрушки пользуются в мире невероятной популярностью. Ажиотажное увлечение охватывает все больше стран, Беларуси тоже есть чем и кем гордиться.

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Мария Бугук, художник в стиле винтаж.

На одну игрушку уходит две недели. Художница рассказала о создании новогодних украшений в винтажном стиле-1

Мария Бугук, художник в стиле винтаж:
Я делаю игрушки в винтажном стиле. Как будто этой игрушке несколько десятков лет, как будто она досталась нам от прабабушки. Ты берешь эту игрушку и оказываешься в далеком детстве. Но чем удивить людей в наше время? Нечем, люди разбалованные. В прошлом году поступил запрос, можно ли сделать игрушку с фотографией? Я попробовала, это огромный восторг. Чтобы сделать игрушку, нужно две недели.

Подробности в видео.

# Художники Минска # общество

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