На одну игрушку уходит две недели. Художница рассказала о создании новогодних украшений в винтажном стиле

Мария Бугук, художник в стиле винтаж:

Я делаю игрушки в винтажном стиле. Как будто этой игрушке несколько десятков лет, как будто она досталась нам от прабабушки. Ты берешь эту игрушку и оказываешься в далеком детстве. Но чем удивить людей в наше время? Нечем, люди разбалованные. В прошлом году поступил запрос, можно ли сделать игрушку с фотографией? Я попробовала, это огромный восторг. Чтобы сделать игрушку, нужно две недели.

Подробности в видео.