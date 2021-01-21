Её картины находятся в частных музейных коллекциях в Англии, Франции, Израиле и США. Рассказываем историю успеха белорусской художницы

История Юлии началась в раннем возрасте, когда она увлеченно посещала всевозможные кружки рисования. Теперь наша героиня – член Евразийского Художественного Союза. Как белорусская художница добилась успеха, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Юлия Коба, художник, основатель арт-студии:

Желание рисовать у меня появилось с детства, я всю жизнь рисовала. Увлекалась всем: живописью, керамикой, маркетри было в моей жизни – это инкрустация по шпону. Это то, что я люблю, без чего я не представляю свою жизнь. Просто вот сам запах краски – он уже меня в себя влюбляет.

Юля освоила графический дизайн, роспись по ткани и художественную роспись по дереву.

Юлия Коба:

Потом меня жизнь увела чуть дальше от творчества, было экономическое образование на моем пути. Все это время развивалась самостоятельно, брала уроки наших белорусских художников.

Постоянное саморазвитие и любовь к своему делу – пожалуй, главные спутники творчества. Когда любишь то, чем занимаешься, тогда и окружающие заряжаются твоей позитивной энергией, уверена наша героиня.

Юлия Коба:

Это мое, без чего я не могу жить. И вот постепенно мое желание творить привлекало к себе людей творческих, которые в общем-то не пробовали себя в живописи, но очень хотелось. И когда они видели мои работы, когда я пишу, говорили: «Можно и я попробую?» – «Да, пожалуйста». – «Ой, я сейчас все тебе тут испорчу на твоей картине». – «Да ничего страшного, возьмем краску, если что, подправим».

Так это место стало центром притяжения: знакомым и друзьям хотелось заглянуть к Юле в гости, чтобы попробовать себя в роли художника. Юлия Коба:

И вот так вот появилось моя девочка, как я называю, Охрочка. Наш творческий дом теперь.

Сложно назвать точное количество выполненных шедевров. Что-то хранится в студии, есть работы и за ее пределами. Но становление как мастера началось около десяти лет назад. Когда работы художницы стали находить отклик в душах людей, радовать и вдохновлять.

Юлия Коба:

У меня четыре персональных выставки на счету, участвую в международных выставках. Есть призовые места, вот российская была выставка «Арт-гео». Моя работа «Беларусь – страна для жизни» заняла первое место.

Помимо того, две ее картины «Дом с солнцем» и «Новый день» сейчас украшают выставку в Несвиже. Вдохновляется Юлия природной красотой нашей родины. На многих картинах есть цветы – это пейзажи и натюрморты маслом, классическая живопись. Находится время и для интерьерной росписи стен. Рельефные панно привлекают своей живостью и пластичностью.

Юлия Коба:

Я вообще очень много пишу белорусских пейзажей, то есть это мне близко. Мои корни отца, моего супруга – это Полесье наше белорусское, в сторону Гомельщины. Мы часто там бываем, у меня очень много пейзажей именно оттуда.

Но есть в арсенале художницы и другие техники. Юлия Коба:

Жидкий акрил и текстурная паста, это я все пробую, мне это все нравится.

Каждые выходные Юлия проводит мастер-классы для желающих попробовать себя в живописи. Юлия Коба:

Это так радует, что люди тянутся к искусству, что сейчас это стало доступнее, не нужно учиться несколько лет. У меня была одна художница, которой было 80 лет, начала она писать за 60. Я всегда всем ее привожу в пример, что начать творить, обучаться никогда не поздно.

Есть у нашей художницы и любимые творения. Юлия Коба:

Одна из работ – это «Васильки». У меня даже был экспромтом когда-то сочинен стих на эту картину. И еще одна работа она называется «Пробуждение». Вот эта работа была тоже на одной из выставок и заняла призовое место. На ней изображено дерево – верба, в этом есть свой символизм: в православии это древо жизни. С вербой мы идем на вербное воскресенье, то есть такое дерево непоколебимое. Его ветки гнутся, тянутся и стремятся к жизни.

Каждое произведение нашей героини неповторимо. Автор всегда пробует себя в чем-то новом и необычном. Юлия Коба:

Эта работа была сделана для одной из строительных выставок, то есть это обогреватель на самом деле с инфракрасным излучением. Многим даже кажется, что будто это было вырезано из дерева. Я пробовала новый материал и задекорировала его под древо жизни по мотивам Густава Климта.

Картины Юлии находятся в частных музейных коллекциях в Беларуси (Наровлянский историко-этнографический музей), России, Англии, Франции, Израиля и США. А 28 января студии исполнится три года, поэтому красоты в этом мире станет еще больше.

Юлия Коба:

Вот эту работу пишет ученица студии Анастасия. Такое большое сердце, полное любви и цветения.