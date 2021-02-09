«Многие работы посвятил белорусской земле». Художник Иван Протасеня об искусстве, любви к родине и семье

Первого февраля свое 90-летие встретил один из известнейших художников нашей страны Иван Михайлович Протасеня. Великий мастер и сейчас один из наиболее признанных и авторитетных акварелистов Беларуси, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Иван Протасеня, художник-акварелист, мастер книжной графики:

Усё жыццё маё звязана з рэалістычным мастацтвам, усё жыцце я прысвяціў гэтаму метаду. Натхняе мяне жыццё нашай радзімы, жыццё людзей. Таму калі задумваю работу, я, па-першае, думаю аб адказнасці перад асабістым сумленнем і перад будучыней, што я астаўлю сваім нашчадкам. Мае ўнукі младшыя ня бачылі зімы. Для мяне была радасць дачакацца сапраўднай зімы. Яна прызвала мяне, маё натхненне, зрабіць гэтую акварэльна-зімовую элегію. Особое место в творчестве художника занимают исторические портреты. Это Кирилл Туровский, Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина, Янка Купала, Максим Богданович.

Иван Протасеня:

Я памеркаваў свою работу, калі Якуб Колас быў у Слуцку ў 1923 годзе. А калі ён пісаў пісьмо сваёй жонцы: «Маруся, ты ведаеш, тут беларускі дух». Так работа называецца – «Тут беларускі дух. Якуб Колас у Слуцку». Акварэльным жывпісам усё жыццё занімаюся. Гэта, як кажуць, мой лёс, гэта маё прызванне. Дае магчымасць для стварэння пейзажаў і тэматычных карцін.

Иван Михайлович награжден медалью Белорусского союза художников «За заслуги в изобразительном искусстве», дипломом Франциска Скорины, а также является стипендиатом Министерства культуры Республики Беларусь. Картины экспонируются на персональных выставках как в нашей стране, так и за рубежом. А вот одна из первых работ художника («Восеньскія кветкі») до сих пор хранится дома, занимая почетное место в гостиной.

Иван Протасеня:

Ранняя работа. Яшчэ з часоў вучобы ў мастацкім вучылішчы. Гэта вялікае шчасце, яна захавалася. Ёсць у мяне і другія работы. Я рабіў гэтыя работы ў 1950 гадах. Я рабіў замалёўкі для газеты «Мінская праўда».

Родился художник в деревне Старцевичи Слуцкого района и многие свои работы посвятил белорусской земле, родительскому дому и малой родине. Свои произведения Иван Михайлович не раз представлял слуцкому зрителю на различных выставках. В местном краеведческом музее хранятся акварели «Случь – река полесская», «Белые росы», «Родительский дом». Иван Протасеня:

У любога мастака ёсць партрэты сваіх родных, блізкіх. Вось партрэт маёй маці. З трудом яе напісаў. Яна казала, што няма часу перад табой сядзець. Лепей малюй бацьку. Мне хацелася паказаць не проста бацьку, а гаспадара зямлі сваёй. Ён майстар на ўсе рукі.

Работы автора представлены в Национальном художественном музее Беларуси, Музее современного изобразительного искусства, Литературном музее имени М. Богдановича, а также в частных коллекциях. Может ли мастер жить без вдохновения и где его черпать? Свое Иван Михайлович нашел давно, через два года супружеская пара отметит бриллиантовую свадьбу.

Мария Протасеня, супруга:

Познакомились мы просто на вокзале. Провожала я подругу на каникулы. Полтора километра у нас расстояние в Слуцком районе. Сложно жить с творческим человеком, почти не бывает в семье. Иван Протасеня:

Для мастака жонка – гэта муза. Такія бываюць моманты, што жонка падказвала. Я сам здзіўляюся, якое чуццё бывае. Памятаю, быў такі выпадак, яна сказала: «Гэта рамка нікуды не гадзіцца». Я гавару: «Я бачу, але іншай няма». Мяне абрадавала, што жонка зацікаўлена была ў маём поспеху.